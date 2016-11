LEICESTER CITY Slimani renoue avec les filets

L'international algérien, Islam Slimani, muet en championnat de Premier League depuis le 17 septembre dernier, a renoué avec les filets en marquant l'unique but de son équipe Leicester City qui s'est inclinée à domicile face à West Brom (2-1), avant-hier dans le cadre de la 11e journée. Slimani a porté à trois son total de buts en championnat depuis qu'il a rejoint le champion d'Angleterre en titre, le 31 août dernier, en provenance de Sporting Lisbonne (Portugal). L'attaquant algérien compte également un but avec les Foxes dans la Ligue des champions d'Europe, un but qu'il a inscrit face au FC Porto, le 27 septembre dernier pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules. Le meilleur buteur en activité des Verts (23 buts) a rejoint hier le stage de la sélection nationale à Sidi Moussa en vue de son match en déplacement face au Nigeria, samedi prochain comptant pour la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie.