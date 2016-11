PRÉPARATION DU MATCH NIGERIA-ALGÉRIE Début du stage des Super Eagles à Abuja

L'ancien sélectionneur du Gabon a menacé de sanctions les joueurs retardataires qui risquent jusqu'à l'exclusion du groupe.

La sélection nigériane a entamé hier son stage à Abuja en prévision de son match contre l'Algérie du 12 novembre à Uyo pour le compte de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2018, a indiqué la Fédération (NFF). «Le stage des Super Eagles débute lundi à Abuja mais les entraînements auront lieu à partir d'aujourd'hui. Tous les joueurs convoqués sont attendus au quartier général de l'équipe», a précisé la NFF sur son compte Twitter. John Mikel Obi, Victor Moses, Ahmed Musa, Kelechi Iheanacho et d'autres joueurs retenus par le conseiller technique des Super Eagles Gernot Rohr étaient attendus hier à Abuja avant d'entamer les entraînements aujourd'hui, souligne la même source. Selon le chargé de communication de la Fédération Toyin Ibitoye, Gernot Rohr veut entamer le stage à Abuja avant de rallier la ville d'Uyo demain ou après-demain. D'autre part, l'ancien sélectionneur du Gabon a menacé de sanctions les joueurs retardataires qui risquent jusqu'à l'exclusion du groupe. Toyin Ibitoye a assuré, par ailleurs, que tous les moyens seront mis à la disposition des Super Eagles pour leur permettre d'aborder la rencontre dans les meilleures conditions et que le but est d'engranger les trois points de la victoire. A l'issue de la première journée des qualifications, le Nigeria est leader du groupe B grâce à sa victoire contre la Zambie (2-1) à Ndola, devançant l'Algérie et le Cameroun qui avaient fait match nul (1-1) à Blida.