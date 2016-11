SHALKE 04 Cinquième but de la saison pour Bentaleb

L'air de la Ruhr réussit à l'international algérien Nabil Bentaleb qui a marqué son cinquième but de la saison pour Schalke 04.

Un ratio impressionnant pour le milieu défensif de l'EN qui a marqué cinq buts sur ses cinq dernières rencontres disputées.

A la 38e alors que le score est de 1 à 0 pour Schalke, Bentaleb suit bien un coup franc qui est repoussé dans ses pieds par le gardien du Werder, l'international algérien avec sang froid marque le second but de son équipe. Juste avant la mi-temps Le Werder réduira la marque sur penalty par Gnabry.

En seconde période, Schalke porte la marque à 3-1 et Nabil Bentaleb cède sa place à la 80e remplacé par Stambouli.

Nullement handicapé par la blessure qu'il avait contractée jeudi dernier en Europa League, Bentaleb reste le meilleur buteur de Schalke avec cinq buts, dont quatre en championnat où il a disputé jusque-là 826 minutes, 10 matchs dont neuf comme titulaire plus précisément.

C'est une statistique impressionnante pour un milieu récupérateur. «C'est une victoire importante. Je suis heureux de marquer un autre but pour mon équipe», a posté Bentaleb sur son compte Twitter. Tous les fans de l'EN espèrent qu'il confirme son ascension lors du choc contre le Nigeria, lui qui va retrouver sa place chez les Verts après avoir raté le dernier grand rendez-vous face au Cameroun dans les éliminatoires du Mondial 2018, en raison d'une suspension pour cumul de cartons.