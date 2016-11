USM ALG Paul Put dirige son premier entraînement

Le nouvel entraîneur de l'USM Alger le Belge Paul Put a dirigé hier sa première séance d'entraînement au stade Omar-Hamadi, quelques jours après son engagement pour deux saisons en remplacement du Français Jean-Michel Cavalli. Put effectuera ses débuts sur le banc de la formation de Soustara vendredi prochain à l'occasion du déplacement sur le terrain du MC Oran, dans le cadre de la 11e journée de la compétition. Ancien sélectionneur de la Gambie et de la Jordanie, l'entraîneur Paul Put a été finaliste de la coupe d'Afrique des nations de 2013 avec le Burkina Faso, et a été sacré champion d'Afrique des moins de 17 ans avec la Gambie. Il s'agit du troisième entraîneur qu'engage l'USMA, le champion d'Algérie en titre, depuis l'intersaison, après Adel Amrouche, parti avant trois jours du coup d'envoi du nouvel exercice, et Cavalli. Le club algérois, récent vainqueur de la Supercoupe d'Algérie remportée le 1er Novembre face au rivale du MC Alger (2-0), reste sur une défaite concédée samedi face à l'USM Harrach (2-0) dans le cadre de la 10e journée du championnat. L'USMA partage le fauteuil de leader conjointement avec l'ES Sétif et le MC Oran avec 19 points chacun.