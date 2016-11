MOHAMED ZAÂBIYA REMPORTE LE SOULIER D'OR Condor récompense l'excellence

Par Salim BENALIA -

Domenec a par ailleurs signifié qu'en matière de football il ne faut point juger ni faire de procès d'intention.

Abdelmalek Benhamadi, premier responsable de Condor, leader national de l'électronique, vient de remettre le Soulier d'or à Mohamed Zaâbiya, auteur d'un riche palmarès au MCO durant la saison 2015-2016. Ce jeune footballeur de 21 ans de nationalité libyenne et qui évolue, désormais, à l'Espérance de Tunis, a, lors de la réception du trophée, souhaité revenir un jour sur les terrains d'Algérie. Pour rappel, la nouvelle loi interdit aux ressortissants étrangers de figurer parmi les effectifs nationaux des équipes de sport. Notons que la célébration de la cinquième édition du Soulier d'or a eu lieu dans le prestigieux hôtel Mariott de Constantine. La cérémonie encadrée par El Khabar El Riadi et le fleuron de la production nationale de l'électronique et des produits blancs Condor, a vu la présence de nombreuses personnalités du monde du football. Notamment l'ex-sélectionneur des Bleus Raymond Domenec que l'on qualifie «d'homme intègre». Ce dernier a estimé que la nouvelle loi en vigueur permettra certainement de révéler les talents algériens susceptibles de favoriser l'émergence d'écoles de football capables de fournir les talents de demain. Et d'ajouter: «C'est une bonne décision, il faut toujours voir le bon côté des choses et de toujours avoir à l'esprit l'objectif de bien avancer», a-t-il ajouté. «Je suis toujours fier de remettre un trophée à un buteur. Je suis fier d'être là aujourd'hui et de participer à cette opération qui reconnaît la qualité d'un attaquant!», a déclaré Raymond Domenec qui juge que le tandem président-entraîneur est à la base de toute formation qui réussit. Domenec a par ailleurs signifié qu'en matière de football il ne faut point juger ni faire de procès d'intention. Abdelmalek Benhamadi a rappelé que le précédent trophée était revenu au regretté Ebossé et que cette année c'est un Libyen qui se l'adjuge. Ceci dénote de la crédibilité et de la transparence de l'opération et que l'Algérie est arabe et africaine et qu'elle encourage les réussites africaines et milite pour la paix. Selon Abdelmalek Benhamadi le choix de Constantine pour la remise du trophée est d'autant plus justifié que: «Nous sommes à l'ère de la délocalisation et de préciser que la prochaine édition aura lieu à Oued Souf, dans le sud-est du pays.» A l'issue de la soirée, de nombreuses personnalités du monde du football et du sport en général ont été honorées, dont certaines à titre posthume, notamment le regretté Mohammed Diabi, ancien président du CSC. Le trophée du plus ancien dirigeant est revenu à Mohammed Mehaya alors que le trophée sportif de l'année a été remis au jeune nageur Oussama Sahnoune. Le Soulier d'argent est revenu quant à lui à Mohamed Amine Hamia attaquant de l'Olympique Médéa. Le trophée du meilleur entraîneur de l'année a été le lot de Sid Ahmed Slimani et Rachid Bouarata. Celui du meilleur gardien à Farid Chaâl. L'OM Médéa a eu le trophée de la meilleure galerie et celui de la meilleure équipe de la saison a été accordé au MOB...Celui du Fennec en retraite à Issaâd Bourahli alors qu'un hommage a été rendu à l'arbitre international Amar Goujari.