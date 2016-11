LIGUE 1 FRANÇAISE (12E JOURNÉE) Ghezzal et Boudebouz dans l'équipe type

Ces deux joueurs pourraient rater le prochain rendez-vous de l'EN face au Nigeria

Les internationaux algériens Rachid Ghezzal et Ryad Boudebouz, auteurs de belles prestations lors de la 12e journée du championnat de France avec leurs clubs respectifs, l'Olympique Lyonnais et Montpellier figurent dans l'équipe-type de la semaine du site spécialisé Football365. Les deux joueurs ayant joué un rôle déterminent dans les victoires respectives de leurs équipes, respectivement (2-1) contre le SC Bastia et (3-1) contre l'Olympique de Marseille ont reçu une note de 8/10 chacun. Ce qui leur a valu une place parmi les onze meilleurs joueurs de la semaine. Ghezzal avait rayonné sur son côté droit, dans un match où l'OL a éprouvé beaucoup de mal pour trouver la faille dans la muraille bastiaise. C'est finalement l'Algérien qui a débloqué la situation, en obtenant un penalty à la 37e minute, grâce auquel le capitaine Alexandre Lacazette a pu donner l'avantage aux Gones. Malgré sa sortie sur blessure à la 68e, le frère cadet de l'ancien international, Abdelkader Ghezzal, a été crédité d'une belle prestation dans l'ensemble et a été donc retenu parmi les 11 meilleurs joueurs de la semaine. Idem pour son compatriote Ryad Boudebouz, auteur d'un doublé contre l'Olympique de Marseille (3-1). Le Montpelliérain était dans un grand jour et ça s'est vu sur le terrain, à travers ses dribbles notamment, qui avaient fait des misères aux défenseurs adverses. Outre les deux Algériens, le site football365 a récompensé neuf autres joueurs dont le gardien, Mathieu Michel (Angers), ayant réussi plusieurs arrêts décisifs lors de la 12e journée. En défense, ce sont Youssouf Sabaly (Bordeaux), Loïc Perrin (Saint-Etienne), Thiago Silva (PSG) et Benjamin Mendy (Monaco) qui ont été retenus, alors qu'au milieu du terrain, Football365 a récompensé Morgan Sanson (Montpellier) et Fabinho (Monaco). Le Monégasque Radamel Falcao et le Parisien Angel Di Maria ont complété ce onze-type de la semaine, ayant été tout aussi décisifs avec leurs clubs respectifs au cours de cette 12e journée de Ligue 1 française.



Meilleurs buteurs dans le monde en 2016

Slimani dans le Top 20

L'avant-centre de Leicester et de la sélection nationale, Islam Slimani, figure dans le Top 20 des meilleurs buteurs dans le monde, d'après un classement établi par le site Goal. Slimani est à la 20e position avec un capital de 26 buts inscrits sous les couleurs de l'EN et de ses deux clubs, Sporting Lisbonne et Leicester. La star du FC Barcelone, Lionel Messi est en tête du classement avec 51 buts. Slimani est devenu le meilleur buteur de Leicester avec 4 buts dont 3 en championnat. Il a inscrit

3 buts en 6 matchs joués en Premier League, le dernier en date est celui d'hier face West-Bromwich Albion qui a infligé aux Foxes leur premier revers à domicile depuis 20 rencontres.