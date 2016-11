COUPE DE LA CAF : LE MO BÉJAÏA VICE-CHAMPION D'AFRIQUE Les Crabes ont honoré la Soummam

Par Boualem CHOUALI -

Les Béjaouis ont beaucoup appris dans cette riche expérience africaine

Ils ont cru en leur belle étoile, ils ont été jusqu'au bout de leur conviction, ils ont tenté le coup devant un géant d'Afrique, mais en fin de compte ils n'ont reçu que ce qu'ils devaient avoir... l'honorable statut de vice-champions d'Afrique.

Pour une première participation, les Béjaouis ont réalisé un exploit en allant en finale de cette coupe de la CAF avec des moyens dérisoires comparativement à leur adversaire de cette finale. En outre, il faut avouer que la tâche était très compliquée pour la formation de Béjaïa, après le nul (1-1) concédé à Blida lors de la finale aller. Résultat des courses: la formation béjaouie n'a pas pu conquérir le fameux trophée de la coupe de la CAF après le revers subi à Lubumbashi devant la redoutable équipe du TP Mazembe, qui décroche ainsi sa 7e étoile en compétition africaine. Un 7e titre consécutif de surcroît, après cinq consécrations de suite en Champion's League africaine. C'est dire le grand morceau dont a hérité la modeste équipe du Mouloudia de Béjaïa. Pour revenir à la physionomie de la rencontre, il est aisé de remarquer que les Crabes étaient dans un jour sans. Ils manquaient de motivation, d'engagement, de détermination et même de l'envie de jouer sur le terrain. Ils étaient très loin de leur niveau au match aller au stade Mustapha-Tchaker. Est-ce l'effet de la chaleur ou bien ce sont les problèmes que traverse le club qui ont finalement influé sur eux? Une question à laquelle devrait répondre le président Zahir Attia, qui n'a absolument rien fait pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions psychologiques possibles. En dépit de l'intervention de la Ligue et de la FAF qui ont mis à la disposition des Crabes le Centre technique de Sidi Moussa et un avion spécial pour leur déplacement en terre congolaise, le président du club, décrié par toute la famille des Vert et Noir, joueurs, staff technique et supporters, ainsi que tout le reste des actionnaires, n'a pas pu faire le moindre geste pour mettre à l'aise les joueurs. Une lourde défaite, certes, mais qui ne remettra pas en cause le bon parcours que le seul représentant algérien en compétition africaine a réalisé. L'équipe de Yemma Gouraya a fait de son mieux en cette compétition africaine. Elle a honoré le football national et les couleurs du MOB, le club des 13 martyrs, le plus populaire de la Soummam. Un parcours, une finale qui feront date dans l'histoire du club. Il est vrai que le miracle n'a pas eu lieu au stade de Lubumbashi, mais l'histoire retiendra que le club phare de la Soummam a disputé la finale de la coupe de la CAF en novembre 2016. Les joueurs, le staff technique sont à féliciter pour leur bon parcours, un parcours honorable pour une équipe qui rejoint le championnat d'élite nationale depuis quatre ans uniquement. Il est détenteur de Dame coupe d'Algérie et finaliste de la coupe de la CAF. Qui dit mieux pour une jeune équipe du MOB?



Nacer Sendjak, coach du MOB

«On a réalisé un parcours honorable»

«Je crois que nous avons réalisé un parcours honorable pour notre première participation à cette compétition en dépit des nombreuses absences que nous avons souvent enregistrées et des problèmes que le club a connus. Il faut rendre hommage aux joueurs car ça n'a pas été facile de réussir ce parcours. je tiens à remercier mes joueurs pour le rendement qu'ils ont fourni aussi bien lors des matchs des poules, qu'en match aller et en ce match retour de la finale où les conditions climatiques n'ont pas été faciles pour eux. Cette finale fera date dans l'histoire du club, car en dépit du manque de moyens et d'un effectif tout juste moyen, voire même en dessous du niveau moyen, nous avons pu réaliser un exploit en matière de parcours.»