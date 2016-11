QUALIFICATION DU MONDIAL 2018 : LE GROUPE DE L'EN AU COMPLET À SIDI MOUSSA La guigne des blessures pourchasse les Verts

Par Saïd MEKKI -

Depuis la publication de la première liste de 18 joueurs, tous évoluant à l'étranger, le staff technique de l'EN a enregistré plusieurs blessures qui doivent être soumises au contrôle médical par le staff médical national.

La sélection nationale poursuit son stage au Centre technique de Sidi Moussa dans la perspective de bien préparer son prochain déplacement périlleux au Nigeria pour rencontrer la sélection de ce pays, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018, prévu en Russie. Aujourd'hui, une zone mixte avec les joueurs de l'Equipe nationale sera organisée pour les médias à 16h45 au Centre technique national de la FAF avant la séance d'entraînement prévue à 17h. Ainsi, les premières 15 minutes de l'entraînement seront ouvertes à la presse avant que le nouveau sélectionneur des Verts, le Belge Georges Leekens ne fasse la véritable connaissance avec les joueurs pour un travail à huis clos. C'est hier soir que le groupe des Verts devait être au complet avec l'arrivée des retardataires à cause des matchs de leurs équipes respectives. D'ailleurs, une partie du groupe convoqué pour la rencontre Nigeria-Algérie est arrivée avant-hier à Sidi Moussa. Les joueurs ont été soumis à un décrassage sous la direction du sélectionneur national et de son staff. Depuis la publication de la première liste de 18 joueurs, tous évoluant à l'étranger, le staff technique des Verts a enregistré plusieurs blessures des joueurs qui doivent être soumises au contrôle médical par le staff médical des Verts avec à sa tête le Dr Yekdah. C'est donc à l'équipe médicale d'orienter le staff technique de la possibilité de faire jouer les éléments blessés où pas. C'est le cas par exemple de pas moins de quatre joueurs Faouzi Ghoulam, Ryad Boudebouz, Hilal Soudani et Rachid Ghezzal. Boudebouz s'était illustré par un doublé contre l'O Marseille, lui ayant permis d'être désigné meilleur joueur du match. Pour leur part, Soudani et Ghezzal n'ont pu aller au terme des rencontres de leurs clubs, le Dinamo Zagreb et Lyon respectivement. En revanche, Mehdi Tahrat (Angers), touché lui aussi aux adducteurs d'où sa non-convocation pour le précédent match de son équipe en championnat, serait opérationnel pour le rendez-vous de samedi. Auparavant, Adam Ounas (Bordeaux), n'a pu honorer sa première convocation à cause d'une blessure contractée en début de semaine passée face à Marseille, le rendant indisponible pour au moins deux semaines. Idem pour Nacereddine Khoualed, le défenseur central de l'USM Alger, victime d'une fracture du péroné lors de la Supercoupe d'Algérie mardi dernier. Il sera inactif pour une période de 4 à 5 mois après l'opération chirurgicale subie par le joueur. C'est donc au staff médical de la sélection nationale de trancher, dans les prochaines heures, de la participation ou non de ces quatre éléments au match face au Nigeria. Pour le moment, et en parallèle, les Verts préparent activement ce déplacement périlleux au Nigeria, avec au programme pas moins de cinq séances d'entraînements à Alger avant le départ au Nigeria, prévu le 10 du mois en cours en direction de la ville d'Uyo qui abritera le match. Le déplacement se fera à bord d'un avion spécial de la compagnie Air Algérie. Ainsi donc, Carl Medjani et ses compatriotes se préparent activement pour ce match très important contre le Nigeria au vu de la situation de la sélection nationale, suite à son premier match nul obtenu à Blida le 9 octobre dernier face au Cameroun (1-1) pour le compte de la première journée des éliminatoires du groupe «B» du Mondial 2018. De ce fait, à l'issue de cette première journée des qualifications, le Nigeria est leader du groupe, grâce à sa victoire contre la Zambie (2-1) à Ndola, devançant l'Algérie et le Cameroun (1 point chacun). Fort de son expérience et notamment la dernière avec la sélection tunisienne avec laquelle il s'est séparé à l'amiable en juin 2015, le sélectionneur des Verts, Georges Leekens connaît bien l'«environnement africain» et donc a étudié parfaitement toutes les probabilités afin de bien préparer son groupe pour ce match. Le travail psychologique est d'une importance capitale dans ce genre de match à forte pression, bien que les Verts soient bien rodés dans ce contexte précis. Le Nigeria est une sélection bien coriace et les joueurs convoqués par le sélectionneur franco-allemand Gernot Rohr sont titulaires dans leurs clubs respectifs, notamment en Europe et particulièrement en Premier League anglaise. Et comme les joueurs algériens ont été pour beaucoup dans le nul qui a sanctionné leur dernier match contre le Cameroun (1-1), ils savent donc très bien ce qu'attendent d'eux les fans de l'Equipe nationale dans ce déplacement au Nigeria...