AFROBASKET 2017 Le Cinq algérien vise une place à Brazzaville

Le meneur de la sélection nationale de basket-ball, Mounir Benzegala, a assuré que le «Cinq» national allait «tout mettre en oeuvre» pour décrocher sa qualification à l'Afrobasket 2017, prévu l'été prochain à Brazzaville (Congo). «Nous avons toujours cru en nous et c'est avec cette mentalité que nous allons poursuivre. Nous pouvons faire mieux et nous allons tout mettre en oeuvre pour aller à l'Afrobasket 2017», a déclaré Benzegala à FIBA.com. «Il y a de nombreux joueurs talentueux dans notre pays, il faut juste les faire travailler dur. Nous pouvons rivaliser avec les meilleures formations d'Afrique,» ajoute le natif de New York et ancien joueur de l'université de Tampa en NCAA Division 2 (Etats-Unis). Benzegala (29 ans) a estimé que, pour s'inscrire dans la durée au niveau continental, il fallait prendre en référence la campagne de l'Afrobasket 2015 (6e place finale) comme le début d'une nouvelle ère. L'Algérie et les pays de la FIBA Afrique Zone 1 - Libye, Tunisie et Maroc - devront disputer un tournoi qualificatif pour obtenir le droit d'aller à Brazzaville, théâtre, l'été prochain, de l'AfroBasket. Ahmed Loubachria, 3e coach en autant d'années, a pris la place d'Ali Filali qui avait conduit les Algériens à leur meilleur résultat de la décennie. Mais d'ici les matches qualificatifs pour l'Afrobasket 2017 en début d'année prochaine, Benzegala qui évolue au GS Pétroliers, reste concentré sur les matchs de qualification de la FIBA Africa Champions Cup Zone 1', qui se dérouleront au Maroc du 20 au 29 novembre. A cette occasion, deux formations obtiendront leurs billets pour la phase finale qui aura lieu au Caire. Les Algériens du GSP seront opposés aux Marocains de l'AS Salé et du Chabab Rif, aux champions de Tunisie du Club Africain et aux Libyens d'Al Nasser et d'Al Ahli.