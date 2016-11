CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS CHAMPIONS 2016 (JUDO) Déjà trois podiums pour l'Algérie

Trois représentants algériens ont décroché le podium au Championnat arabe 2016 des clubs champions de judo (cadets, juniors, seniors), organisé du 4 au 10 novembre à La Mecque (Arabie saoudite).

Chez les cadets, les clubs de Mitidja et Ouadhias (Tizi Ouzou) ont respectivement pris les deuxième et troisième places, derrière les Egyptiens d'Al Djaïch, au moment où le Judo club de Constantine s'est contenté de la troisième place chez les juniors, derrière Al Wihda Arriadhi (Arabie saoudite) et Al Kadhema (Koweït).

Il s'agit de la 5e édition des Championnats arabes des clubs champions (cadets), la 4e pour les juniors, et la 11e pour les seniors, qui feront bientôt leur entrée en lice dans cette compétition devant se clôturer jeudi.