CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS CHAMPIONS DE BASKET-BALL Le GSP (messieurs) à Sousse pour jouer le titre

Les basketteurs du GS Pétroliers (vice-champions en titre) participeront à la 29e édition du championnat arabe des clubs champions (messieurs) qui se déroulera du 10 au 20 novembre à Sousse (Tunisie), avec l'ambition de jouer le titre et défendre leur statut de favoris. L'entraîneur-adjoint des Pétroliers, l'ancien international Djilali Canon, s'est montré «optimiste» quant aux chances de ses joueurs de réussir une belle prestation face aux meilleurs clubs arabes. «Nous avons toujours joué les premiers rôles lors des précédentes participations. Pour cette édition, notre objectif sera d'atteindre la finale et jouer le titre, d'autant plus que nous avons un statut de vice-champion à défendre», a déclaré. «Nous allons attendre les résultats du tirage au sort (mardi soir, ndlr) et aborder la compétition match par match afin d'aller le plus loin possible», a-t-il ajouté. Canon, promu entraîneur-adjoint avec Fardj Allah Harouni, est également revenu sur la préparation de son équipe qui, dernièrement, a été perturbée par les problèmes de santé de l'entraîneur en chef, l'Américain Don Allen Sellers, qui sera absent du rendez-vous de Sousse. «Notre plus gros souci en ce début de saison était le manque de compétition, nous avons participé au tournoi Houssam-Eddine Hariri au Liban qui nous a permis de jouer des matchs. Nous avons, donc, seulement trois rencontres dans les jambes avant d'entamer la compétition à cause du report du début du championnat national», a regretté Canon. Côté effectif, le GS Pétroliers a conservé le même groupe que la saison précédente, avec à sa tête le pivot Mohamed Harrat, MVP de la dernière édition, qui forme un duo prolifique avec le meneur de jeu Mounir Benzegala, ou encore des joueurs d'expérience à l'image de Halim Kaouane et Mustapha Adrar. 12 clubs ont confirmé leur participation au championnat arabe des clubs champions de basket-ball, organisé par l'Etoile du Sahel (Tunisie) du 10 au 20 novembre et dont le tirage au sort eu lieu hier au siège du club de Sousse à partir de 18h00. Les clubs annoncés sont: Etoile du Sahel (tenante du titre), GS Pértoliers (vice-champion), DS Grombalia (Tunisie), Al-Ittihad et Ahly Benghazi (Libye), Sporting Club d'Alexandrie (Egypte), Al Fath (Arabie Saoudite), Al Minaa (Irak), Al-Sib (Oman), AS Salé (Maroc), Al Gherrafa (Qatar) et Arriadhy (Liban). La meilleure performance algérienne au championnat arabe des clubs champions avait été réalisée par l'ECT d'Alger qui a remporté le trophée en 1989.