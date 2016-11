CLASSEMENT ATP DE TENNIS Murray détrône Djokovic

Le tennisman britannique Andy Murray est devenu numéro un mondial, selon le nouveau classement ATP publié avant-hier, détrônant ainsi le Serbe Novak Djokovic, qui occupait cette position depuis juillet 2014, au moment où le Suisse Roger Federer est sorti du top 10 pour la première fois depuis quatorze ans. Murray (29 ans), vainqueur dimanche à Paris-Bercy de son quatrième tournoi d'affilée, après Pékin, Shanghai et Vienne, est le deuxième joueur le plus âgé à atteindre pour la première fois le sommet du tennis mondial, après l'Australien John Newcombe en 1974, et qui était alors âgé de 30 ans. Djokovic, lui, tombe de son piédestal après 122 semaines de règne ininterrompu depuis le 7 juillet 2014.

Le Serbe, qui a porté le dossard de numéro un mondial pendant 223 semaines au total, compte désormais 405 points de retard sur l'Ecossais. La bataille pour savoir lequel des deux joueurs sera le roi du tennis mondial en fin d'année se poursuivra au Masters de Londres, prévu du 13 au 20 novembre courant, et qui réunira les huit meilleurs tennismen de la saison. Autre fait saillant dans ce nouveau classement ATP: l'absence du Suisse Roger Federer parmi les dix premiers. Ce joueur avait mis un terme à sa saison dès juillet dernier, après s'être blessé à un genou, et ne figure plus dans le nouveau Top-Ten. Chose qui ne lui était plus arrivée depuis le 13 octobre 2002, soit il y'a plus de quatorze ans.

Le Suisse aux 17 titres du Grand Chelem et aux 302 semaines dans la peau de numéro un mondial a régressé de sept places et pointe désormais au 16e rang. De son côté, le Croate Marin Cilic, tombeur de Novak Djokovic à Paris moins d'une semaine après son titre à Bâle, s'est hissé à son meilleur classement jamais atteint: il grimpe de trois places et pointe désormais à la septième position, aux dépens notamment de l'Espagnol Rafael Nadal, qui a écourté sa saison et perd deux places (8e). Pour sa part, l'Américain John Isner, qui était finaliste dimanche à Bercy, fait un bond de huit places, synonyme de retour dans le top 20 (19e).

Un top 20 que quitte en revanche l'Espagnol David Ferrer, ancien numéro trois mondial, pour la première fois depuis fin juillet 2009.