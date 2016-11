COUPE D'ALGÉRIE (PLAY-OFF SUD) Quatre clubs pour une place en 32es de finale

Le seul représentant des ligues de wilaya de Béchar, Adrar et Tindouf en 32es de finale de la coupe d'Algérie sera connu à l'issue du tournoi play-off prévu les 17 et 19 novembre au complexe Opow de Tindouf, a indiqué lundi la Ligue de football professionnel. Quatre clubs, à savoir NC Bouda (Adrar), US Béchar Djedid (Béchar), Badr (Tindouf) et Emir Abdelkader (Tindouf) animeront le tournoi play-off, précise la même source. Emir Abdelkader affrontera le NC Bouda tandis que Badr de Tindouf sera opposé à l'US Béchar Djedid. Les vainqueurs de ces deux rencontres s'affronteront samedi prochain pour décrocher le seul billet qualificatif aux 32es de finale de la coupe d'Algérie qui verra l'entrée en lice des équipes de Ligue 1 Mobilis.