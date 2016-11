DINAMO ZAGREB Soudani s'en sort bien

Forfait pour le prochain match des Verts, on craignait le pire pour Soudani. Finalement, l'Algérien reviendra à la compétition plus vite que prévu. Contraint de céder sa place dès la 28ème minute contre le RNK Split, Soudani a été déclaré forfait pour le prochain match des Verts. Alors que l'on commençait à craindre le pire pour l'international algérien après les déclarations peu rassurantes de son entraîneur, il devrait récupérer rapidement de sa blessure. L'Algérien souffre d'une hyperextension des ischio-jambiers et devrait pouvoir retrouver les terrains prochainement, une excellente nouvelle pour le Dinamo Zagreb. Pas tellement pour l'EN qui a dû appeler Bounedjah pour le remplacer face au Nigeria.