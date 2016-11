LEICESTER CITY Slimani meilleur buteur des Foxes

L'international algérien, Islam Slimani, est devenu le meilleur buteur de sa nouvelle équipe Leicester City en Premier League anglaise après avoir inscrit son troisième but en six apparitions. Slimani dépasse son coéquipier et meilleur buteur des Foxes la saison dernière avec 24 buts, Jamy Vardi auteur de deux réalisations en 11 rencontres, ainsi que le Nigerian, Ahmed Mussa, qui en a inscrit lui aussi deux en huit apparitions. Muet en Premier League depuis le 17 septembre dernier, Slimani a renoué avec les filets en marquant l'unique but du champion d'Angleterre en titre, défait à domicile face à West Brom (2-1), dans le cadre de la 11e journée. L'attaquant de 28 ans, absent des deux précédentes sorties des siens en championnat et en Ligue des champions à cause d'une blessure, avait rejoint Leicester, le 31 août dernier, en provenance de Sporting Lisbonne. L'attaquant algérien compte également un but avec les Foxes dans la Ligue des champions d'Europe, inscrit face au FC Porto, le 27 septembre dernier pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules.