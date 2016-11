MONDIAL 2016 DE SABRE MASCULIN (ESCRIME) L'Algérie prend la 10e place par équipes

La sélection nationale d'escrime a décroché la 10e place par équipes au Mondial 2016 de sabre masculin, clôturé dimanche dernier à Dakar, en battant son homologue du pays hôte, le Sénégal, sur le score de 45 à 40. Les Algériens ont affronté le Japon pour essayer de décrocher la 9e place, mais ils ont perdu 45 à 18, se contentant ainsi de la 10e place, avec 24 points, devant le Sénégal, finalement 11e. Cette étape a été remportée par l'Iran (64 points), suivi de l'Italie (52 points), au moment où la Corée du Sud s'est emparée de la 3e marche du podium, avec 40 points, devançant ainsi la Hongrie (4e), la France (5e), la Grande-Bretagne (6e), les Etats-Unis (7e), l'Allemagne (8e), le Japon (9e) et l'Algérie (10e). Trois sabreurs ont représenté l'Algérie dans cette compétition: Akram Bounabi, Anis Mairi et Hamza Adel Kacedi. Près d'une centaine de sabreurs, représentant une vingtaine de pays ont pris part à cette compétition, dont cinq nations africaines, à savoir: l'Algérie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Botswana et pays hôte, le Sénégal. La compétition a été d'un niveau très élevé, en présence de certains parmi les actuels meilleurs sabreurs au monde, notamment, l'Américain Homer Daryl, médaillé aux JO 2016, disputés du 5 au 21 août dernier à Rio de Janeiro (Brésil). Après l'étape de Dakar, clôturée dimanche, cette Coupe du monde 2016 de sabre masculin fera cap successivement à Budapest (Hongrie), Padoue (Italie), Varsovie (Pologne) et Madrid (Espagne). Cinq épreuves intégrales composent la Coupe du monde de sabre masculin.