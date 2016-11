PROMOTION «ORAN-JM 2021» Le cycliste Chouarfia à Istanbul dans 10 jours

Le cycliste algérien Norine Chouarfia compte arriver à Istanbul (Turquie) dans une dizaine de jours pour accomplir la phase aller de son périple entamé le 1er septembre dernier dans le cadre de la promotion des Jeux méditerranéens Oran 2021.

Actuellement en escale à Thessalonique (Grèce), ce cyclo-voyageur a affirmé sur la page Facebook dédiée à cette traversée qu'une distance de quelque 700 km seulement le séparait de son objectif final de la phase aller, Istanbul, qu'il compte gagner dans une dizaine de jours. Les pays déjà parcourus par le cycliste sont l'Espagne, la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie et la Grèce où il se trouve actuellement. Norine Chouarfia maintient le contact avec le public algérien en l'informant en temps réel de son avancée, par la diffusion de photos et de vidéos via la page dédiée à l'événement sur le réseau social Facebook.

Au cours de ses haltes dans les différentes villes du Bassin méditerranéen, de nombreux compatriotes parmi la communauté algérienne établie à l'étranger ont fait le déplacement pour aller à sa rencontre, le saluer et l'encourager.

Les messages de soutien continuent de déferler sur le réseau social, après avoir atteint un record le 1er novembre dernier lorsque le cycliste a posté une photo de lui brandissant l'emblème national à Thessalonique, en commémoration du 62ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Norine Chouarfia avait pris le départ le 1er septembre dernier à Oran, en embarquant sur le navire «Tariq Ibn Ziyad» à destination d'Alicante (Espagne), rappelle-t-on. Son retour en Algérie est prévu pour janvier prochain.

Agé de 36 ans, ce cyclo-voyageur a à son actif deux périples en solitaire, au Grand Sud du pays et Oran-Tunis, totalisant dans les deux sens plus de 2000 km chacun durant lesquels il a notamment mis en valeur l'importance de la protection de l'environnement et du respect du Code de la route.