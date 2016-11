TOUR DU FASO DE CYCLISME (DERNIÈRE ÉTAPE) Lagab vainqueur, Harouna maillot jaune final

L'Algérien Azzedine Lagab a remporté la dixième et la dernière étape du 29e Tour cycliste international du Burkina Faso dont le maillot jaune du vainqueur est revenu au Burkinabé Harouna Ilboudo. L'Algérien a parcouru la distance de 110,7 km (Korsimoro-Ouagadougou), en réalisant un temps de 2h32:04, devançant l'Ivoirien Bamba Karamoko et le Néerlandais Florian Smith. Au classement général, le Burkinabé Harouna Ilboudo a remporté d'une seconde le maillot jaune de leader, devant le Français Vincent Graczyk et l'Erythréen Zemenfes Solomon. L'Algérie a pris part à la 29e édition du Tour du Faso avec une sélection composée de 11 coureurs: Belmokhtar Boualem, Belmokhtar Abdelkader, Mansouri Abderrahmane, Saidi Nassim, Bechlaghem Abderrahmane, Benyoucef Abdellah, Azzedine Lagab, Belabssi Mohamed Amine, Adil Barbari, Hamza Mehdi et Abdennebi Khaled.