SOUSTARA JOUE GROS À ORAN Paul Put prêt à relever le défi

Par Bachir BOUTEBINA -

Dès sa prise de fonction, Paul Put a vite entamé un travail psychologique, capable selon lui de booster le mental d'un ténor, sérieusement mis à mal par un derby complètement raté face à l'USMH.

Le nouveau patron technique de l'USM Alger, en l'occurrence le Flamand Paul Put, a clairement laissé entendre devant les médias, présents avant-hier à Bologhine, à l'occasion de sa première sortie médiatique, que les Rouge et Noir sont bel et bien actuellement le meilleur club d'Algérie.

L'ancien sélectionneur de la Gambie et du Burkina-Faso, est même totalement convaincu que ce n'est pas du tout à l'USM Alger de craindre sa prochaine sortie à Oran, mais plutôt au MCO qui affronte ce week-end un champion réellement capable d'imposer son jeu face à n'importe quel adversaire de la Ligue 1 Mobilis.

En d'autres termes plus clairs, dès sa prise en main des Rouge et Noir, Paul Put a très rapidement entamé avec ses joueurs un travail d'ordre psychologique, capable selon lui de booster le mental d'un ténor, sérieusement mis à mal par un dernier derby complètement raté face à l'USMH, et que ne s'expliquait pas du tout le technicien belge.

Pour cause, Paul Put avait découvert au cours de la Supercoupe 2016 des Rouge et Noir très conquérants, avant de découvrir quelques jours plus tard un visage usmiste des plus ternes, et surtout complètement inattendu de sa part.

Ainsi, Paul Put ne veut pas entendre parler de la moindre crise de confiance, ou du moindre doute au sein des gars de Soustara, notamment avant d'aller défier à Oran les Hamraoua du MCO. Dixit Paul Put: «Je sais que j'ai choisi le meilleur club d'Algérie du moment, et le MCO va l'apprendre à ses dépens car je ne suis pas du tout le genre de technicien qui craint la pression!». Le nouveau coach des Rouge et Noir a très vite placé la barre très haut, et semble déjà fin prêt pour relever son premier défi ce week-end. Un technicien qui semble faire preuve de beaucoup de caractère. Reste maintenant à savoir si les gars de Soustara auront assez de cran pour être désormais au même diapason que leur nouveau driver.