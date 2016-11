BENSEBAINI, DÉFENSEUR DU STADE RENNAIS "Je vais tout faire pour jouer la CAN"

L'international algérien garde toujours l'espoir de revenir parmi les Verts

La mise à l'écart de l'ex-central du PAC des rangs de l'EN qui s'apprête à affronter le Nigeria à Uyo, a suscité la polémique dans les milieux footballistiques algériens.

Le défenseur de Rennes, Rami Bensebaini, s'est engagé hier à «tout faire» pour décrocher une place au sein de la sélection nationale lors de la prochaine coupe d'Afrique des nations 2017, après avoir été recalé de l'effectif des Verts depuis mars dernier. «J'espère y être. Je vais tout faire pour y être», a confié à Foot Mercato le joueur formé dans l'Académie du Paradou AC. La CAN 2017 aura lieu au Gabon. Elle débutera le 14 janvier, et pendant laquelle les Verts évolueront, lors du premier tour, dans le groupe B en compagnie de la Tunisie, du Sénégal et du Zimbabwe.

Transféré cet été à Rennes, après une première saison en Ligue 1 française sous le maillot de Montpellier à titre de prêt, le défenseur de 21 ans compte déjà 10 apparitions en championnat cette saison, dont deux en tant que titulaire, pour un but marqué.

Sa mise à l'écart des rangs de l'Equipe nationale, qui s'apprête à affronter le Nigeria à Uyo samedi prochain dans les éliminatoires du Mondial 2018, a suscité la polémique dans les milieux footballistiques algériens. «J'espère revenir vite en sélection.

Le coach a fait ses choix, moi je les respecte. Si un jour il a besoin de moi, je serais prêt à 100% (à) Je n'ai rien à dire car au risque de me répéter, c'est le coach qui fait la liste. Aujourd'hui, je ne fais pas partie de ses choix. J'espère qu'au prochain stage il fera appel à moi», a-t-il souhaité.

Revenant sur son transfert à Rennes, club avec lequel il est désormais lié pour quatre ans, le natif de Constantine, s'est dit ravi de travailler de nouveau sous les ordres de Christian Gourcuff, le premier entraîneur qui l'avait convoqué en sélection première lorsqu'il était aux commandes techniques des Verts avant de les quitter en mars 2016. «J'ai fait ce choix tout d'abord parce que Rennes est un bon club. J'aime beaucoup ce club. Ensuite, parce qu'il y avait Christian Gourcuff qui était mon entraîneur en équipe nationale. Il m'a appelé et j'ai dit directement oui. C'est un bon entraîneur. Je le connais très bien. Il me connaît très bien. Il m'a eu sous ses ordres en équipe nationale. C'est lui qui m'avait d'ailleurs convoqué deux fois en équipe nationale. Je me sens très bien avec lui et j'essaye de progresser grâce à lui. Il essaye de me faire progresser tactiquement», a-t-il souligné.