CHAMPIONNAT ARABE D'ÉCHECS (INDIVIDUEL HOMMES ET DAMES) L'Algérie reprend son trône

Ce tournoi s'est déroulé au Soudan du 31 octobre au 6 novembre

C'est une bagatelle de trois médailles d'or, quatre médailles d'argent et deux de bronze que les Verts ont réussi à ramener du Soudan, pays qui décidément, continuera de porter bonheur aux Algériens.

C'est au Soudan que s'est déroulé le dernier championnat arabe des échecs seniors (hommes et dames), dans ses épreuves du blitz, jeu rapide et jeu classique, de la période s'étalant du 31 octobre au 6 novembre dernier. La délégation algérienne était composée des champions Mohamed Amine Haddouche, Grand Maître international, et Mahfoud Oussedik, Maître de la Fédération internationale des échecs, chez les hommes, et des deux Maîtres internationaux féminines Sabrina Latrèche et Zineb Dina Abdi. Engagés avec le ferme objectif de reprendre la domination algérienne de la scène arabe dans la catégorie seniors, après le sacre des jeunes et des juniors en juillet dernier, les Verts ont entamé la compétition tambour battant puisque les premières médailles sont tombées après l'épreuve du jeu rapide disputée à la cadence de vingt minutes plus cinq secondes par coup. En effet, et si Haddouche n'a renoncé à l'or qu'à l'issue du départage, lui qui était ex aequo avec le vainqueur Hussein Nezad du Qatar, Latrèche n'a pas fait dans le détail, elle qui a offert à l'Algérie le premier vermeil du tournoi grâce à ses cinq points et demi sur sept mis en jeu, tandis que Abdi a glané le bronze avec un demi-point de retard sur sa compatriote.

Le meilleur était néanmoins attendu dans le jeu classique, soit l'épreuve phare du championnat, et là comme pour reprendre l'expression d'un observateur initié au noble jeu, l'épopée d'Omdurman a revu le jour puisque les nôtres n'ont accepté que le doublé en or. Confirmant une progression constante et constatée depuis plusieurs mois, Oussedik a, par l'occasion de ce championnat, inscrit son nom sur le trône de l'Arabie saoudite, en lettres d'or évidemment, juste devant Haddouche qui s'adjuge l'argent. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Sabrina Latrèche a remporté le titre féminin, et Abdi la médaille de bronze.

L'épreuve du blitz était du reste la plus fatigante, avec une cadence éclair de 5 minutes plus 3 secondes qui faisait appel à un sens maximal de concentration et d'attention. Amine Haddouche a récidivé en remportant la deuxième place, non sans avoir eu recours à un match de tie-break décisif, au moment où Latrèche remportait une énième médaille d'argent, par la faveur d'un départage favorable.

Au final, c'est une bagatelle de trois médailles d'or, quatre médailles d'argent et deux de bronze que les Verts ont réussi à ramener du Soudan, pays qui décidément, continuera de porter bonheur aux Algériens.