48H AVANT LE MATCH MCO-USMA Les Hamraoua retrouvent le stade Bouakeul

Par Bachir BOUTEBINA -

La bande à Belatoui aura l'occasion de prendre la première place du classement face au leader usmiste

Il est vrai que sur le plan mental, les Hamraoua ont pris une option sur les gars de Soustara, et en cas de succès ce vendredi à Bouakeul, les Rouge et Blanc savent qu'ils peuvent franchir un pas supplémentaire en tête du championnat.

Quand bien même ce prochain week-end footballistique sera dominé samedi prochain par la sortie de l'EN au Nigéria, qualificative au Mondial 2018, il n'en demeure pas moins que le championnat de la Ligue 1 Mobilis sera marqué ce vendredi au programme de la 11e journée, par un véritable duel au sommet, prévu dans 48h entre les Hamraoua d'El Bahia et les Rouge et Noir de Soustara.

Deux actuels coleaders qui s'affrontent ce week-end dans la capitale de l'Ouest, pendant que l'autre troisième coleader du duo MCO-USMA, en l'occurrence l'ES Sétif, sera en appel à El Harrach face à l'USMH, dernier tombeur en date des gars de Soustara, et qui aura ainsi empêché le très prochain adversaire des gars d'El Hamri de se présenter au stade Habib Bouakeul en solide patron de l'actuel championnat. Pour preuve, contrairement au ténor algérois cher à Soustara qui reste sur deux défaites essuyées coup sur coup contre le CA Batna (1-2), puis devant l'USM El Harrach (0-2), le club phare d'El Bahia a par contre réussi en déplacement deux excellentes performances, respectivement face à la JSK (1-1), et le dernier week-end contre l'ESS (0-0). Le Mouloudia d'Oran qui a la particularité d'avoir pratiquement remporté toutes ses rencontres au stade Ahmed-Zabana, a donc réinvesti cette fois l'ancestral Habib-Bouakeul, dont la pelouse rénovée a visiblement plu aux joueurs oranais qui se disent ne point être gênés de rejouer ce vendredi dans l'emblématique stade cher à l'ASM Oran.

En effet, les Hamraoua considèrent l'actuel fief attitré des Asémistes voisins, comme leur habituelle seconde domiciliation, chaque fois que le stade Zabana est fermé au public, pour cause de rénovation de sa pelouse. Omar Belatoui et ses joueurs sont donc à pied d'oeuvre, pour être fin prêts dans quarante-huit heures, d'autant plus que leur prochain adversaire n'est nullement n'importe quel ténor que le MCO va devoir affronter ce week-end. Pour ce faire, les camarades du portier Natèche et de Ferrahi, veulent à tout prix préparer chez eux cette prochaine affiche, sans la moindre pression. Il est vrai que pour les coéquipiers du toujours omniprésent Aouad, il leur faudra à tout prix faire la différence face à l'USMA, pour frapper un bon coup sur le plan psychologique.

Il est donc très clair que du côté du prochain hôte oranais du dernier champion en titre, il faudra impérativement sortir un grand match, et surtout être plus réaliste en attaque.

Un secteur de jeu qui continue de laisser sur sa faim le coach mouloudéen, quand bien même les Moussi, et autres Hichem Chérif, restent pourtant de véritables attaquants.

Les Delhoum, Nessakh et consorts savent très bien qu'il est encore trop de parler de titre, et qu'il faut plutôt dans l'immédiat faire encore le plein à domicile, afin de consolider davantage la confiance qui règne actuellement au sein du MCO.

Un prochain big match qui fait déjà beaucoup parler de lui dans les principaux fiefs des Hamraoua.

Il est vrai que depuis l'entame du championnat en cours, la Ligue 1 Mobilis est dominée pour la première fois par plusieurs ténors, et le dernier retour en force des gars d'El Hamri, notamment au premier plan, a donné une dimension supplémentaire au choc MCO-USMA.

L'ancestral Habib Bouakeul a rendez-vous ce week-end avec une sacrée confrontation entre deux légendaires ténors avérés de très longue date, aujourd'hui pratiquement coude à coude en tête du classement.