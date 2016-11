QUALIFICATION DU MONDIAL 2018 : PLUSIEURS FORFAITS CHEZ LES VERTS Le malheur des uns...

Par Saïd MEKKI -

La situation du sélectionneur a, paradoxalement, l'avantage de lui faciliter la tâche du choix du «Onze» type puisque trois cadres sont out. Et c'est surtout le banc de touche qui sera pour lui un casse-tête pour le choix des remplaçants dans ce match important.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est ce qu'il faut dire au sujet des éternels «remplaçants» au sein de l'Equipe nationale après les blessures de certains joueurs «cadres» des Verts.

La sélection nationale est en stage à Sidi Moussa depuis dimanche dernier sous la houlette du nouveau sélectionneur, le Belge Georges Leekens pour préparer son match en déplacement contre le Nigeria, prévu samedi prochain pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires du groupe «B» de la Coupe du monde 2018. Mais, pas de chance pour le technicien belge dans la mesure où, il a dû faire face à une cascade de joueurs en l'espace d'une semaine. Il y a eu d'abord la blessure du milieu de terrain Adam Ounas (Bordeaux). Celui-ci figurait bien dans la liste des Verts pour la première fois, avant qu'il ne soit dispensé du rendez-vous d'Uyo à cause d'une blessure. Il a été donc remplacé par Hanni. Puis, c'est au tour du défenseur de l'USM Alger, Khoualed qui s'est blessé lors de la finale de la Supercoupe contre le MC Alger où il a eu une fracture du péroné qui a nécessité son passage sur le billard. Khoualed devrait figurer sur la liste des joueurs locaux, en vain. Puis, au deuxième jour du stage des Verts, le staff technique et à sa tête Georges Leekens, enregistre d'autres défections et pas des moindres. Il s'agit des défections de pas moins de trois joueurs «cadres», à savoir Hilal Soudani, Ryad Boudebouz et Rachid Ghezzal. Ces derniers ont été remplacés donc par Baghdad Bounedjah, Yassine Benzia et Ismaël Bennacer.

Un autre paradoxe, est le fait que ce sont donc les remplaçants qui auront l'opportunité de pouvoir être alignés lors de cette rencontre qui s'annonce des plus difficiles et ce, loin, bien loin, de la pression du stade Tchaker de Blida. Pour simplifier, il faut bien reconnaître qu'en principe et bien évidemment pour ne point déstabiliser le groupe, Leekens doit débuter le match avec les joueurs habitués au «onze» rentrant. Et là, il est bien facile de livrer les noms probables au vu de la facilité du choix, sauf, cas «exceptionnel».

Ainsi, dans la cage, nul doute que M'Bolhi en serait le gardien. En défense, Aïssa Mandi retrouvera son poste de latéral droit au moment où Faouzi Ghoulam, serait titulaire au poste d'arrière gauche. Pour ce qui de la charnière centrale Liassine Cadamuro, Hichem Belkaroui et Carl Medjani sont là. Nabil Bentaleb, Yacine Brahimi, Ryad Mahrez, Sofiane Feghouli et Islam Slimani complètent le «onze». Pour les remplaçants, on devrait donc retrouver le gardien de but Malik Asselah, les défenseurs, Mehdi Tahrat, Houari Ferhani et les milieux de terrain, Mehdi Abeid, Adlène Guedioura et Sofiane Hanni. Reste donc des impondérables ou d'autres soucis «techniques», dont seul le staff technique est connaisseur pour voir des changements possibles, car ce ne sont que des probabilités.

En tout cas, et pour le moment, les joueurs et le staff technique sont concentrés sur les séances d'entraînements, avec une zone mixte, avec les joueurs, qui devrait avoir lieu, hier, au moment où on mettait sous presse, avant la séance de préparation prévue à huis clos.

Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, s'est réuni avec les joueurs, lundi dernier, en les incitant à effectuer les efforts nécessaires pour revenir de ce déplacement périlleux au Nigeria avec un bon résultat.

En d'autres, termes, le président Raouraoua a mis les joueurs face à leur véritables responsabilités dans ce match important pour les Verts pour la poursuite des éliminatoires du Mondial 2018, surtout après le nul enregistré à Blida contre le Cameroun (1-1) lors de la première journée. Et justement, à l'issue de la première journée des qualifications, le Nigeria est leader du groupe B grâce à sa victoire contre la Zambie (2-1) à Ndola, devançant l'Algérie et le Cameroun (1 point chacun).

Les Verts s'envoleront le 10 du mois en cours en direction d'Uyo, lieu où se déroulera la rencontre samedi prochain.



Antar Yahia, ex-capitaine de l'EN

«Il faut jouer avec la rage de vaincre»

L'ancien capitaine de la sélection nationale, Antar Yahia, a appelé les Verts à jouer avec la «rage de vaincre» lors de leur match en déplacement face au Nigeria samedi prochain, estimant que les absences enregistrées dans leurs rangs «ne peuvent que renforcer le groupe». «Le nombre de blessés ne peut que renforcer le groupe et l'inciter à avoir la rage de vaincre», a posté Antar Yahia sur son compte Twitter officiel. Trois joueurs de l'Equipe nationale, en l'occurrence, Hilal Soudani, Rachid Ghezzal et Ryad Boudebouz, sont arrivés blessés au stage des Verts qui a débuté dimanche et ont déclaré forfait pour le rendez-vous d'Uyo. Ils ont été remplacés par Yassine Benzia, Baghdad Bounedjah et Ismaïl Benaceur. Du haut de ses 34 ans, Antar Yahia, qui a arrêté sa carrière internationale en 2012, continue de taper au ballon. Il évolue depuis janvier dernier à Orléans, club avec lequel il est monté en Ligue 2 française en fin d'exercice écoulé.