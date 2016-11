Les Super Eagles redoutables en attaque

La défense des Verts sera mise à rude épreuve ce samedi face au Nigeria et éviter de sombrer à Uyo. Pour le coach des Super Eagles, Gernot Rohr, il peut compter sur une nouvelle génération d'attaquants surdoués, incarnée par le grand espoir de Manchester City Kelechi Iheanacho. Victor Moses de Chelsea est une autre gâchette redoutable.

Sinon le technicien franco-allemand peut également miser sur le baroudeur de Watford Odion Ighalo, absent face à la Zambie. Ahmed Musa coéquipier de Slimani et de Mahrez à Leicester, ou encore le Gunner Alex Iwobi, sont autant d'armes offensives qui pourraient faire mal à l'arrière-garde des Verts. Ce sont eux qui ont fait la différence en Zambie, le mois dernier. L'insouciance de leur jeunesse constitue une force pour l'équipe du Nigeria, dans le même temps cela peut s'avérer une arme à double tranchant, car leur manque d'expérience dans ce genre de joutes, où la tension est à son extrême, peut les inhiber. À condition toutefois de savoir les contenir et ne pas leur donner l'occasion de s'illustrer. Il est primordial dans ce contexte de ne pas trop subir le jeu.

Il ne faut surtout pas laisser aux Nigérians l'initiative pour mettre en lumière leurs fers de lance.

La possession de la balle devient, du coup, importante et vitale. Un domaine dans lequel les poulains de Georges Leekens peuvent rivaliser, car, hormis Mikel John Obi, les Super Eagles ne possèdent pas vraiment des joueurs créateurs de qualité dans l'entre jeu, capables d'illuminer le jeu.

La tactique consistera, donc, à couper leurs redoutables attaquants du reste de l'équipe. Une mission à laquelle seront consignés les Bentaleb, Medjani et autres Guedioura.