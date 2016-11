CAN 2017 Quatre millions de dollars pour le vainqueur

La Confédération africaine de football a augmenté les primes des sélections et des clubs qui prennent part à ses compétitions. La récompense destinée au vainqueur de la CAN a connu une sensible revalorisation en passant de 1500.000 à 4 millions de dollars. C'est ce qu'a décidé le Comité exécutif de la CAF lors de sa réunion du 27 septembre dernier au Caire. Le futur finaliste de la CAN empochera quant à lui 2 millions dollars contre un million actuellement et les demi-finalistes 1500.000 contre 750 000 dollars. Pour le vainqueur du CHAN (championnat des joueurs évoluant en Afrique), il aura une récompense de 1250.000 contre 750.000 dollars actuellement. Quant au futur vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique, il percevra 2500.000 dollars contre 1500.000 actuellement et le finaliste 1250.000 contre un million dollars actuellement. Concernant la coupe de la CAF, le vainqueur aura désormais 1 250.000 contre 660.000 dollars auparavant. Chez les femmes, le vainqueur de la CAN

aura 80.000 dollars.