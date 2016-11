FACE AUX ABSENCES DE SOUDANI, GHEZZAL ET BOUDEBOUZ Hanni espère avoir sa chance

Le nouvel attaquant de l'EN, Sofiane Hanni, espère avoir sa chance samedi face au Nigeria après les forfaits de Soudani, Boudebouz et Ghezzal, sans oublier la petite forme actuelle des deux cadors, Feghouli et Brahimi. Convoqué à la place du jeune Adam Ounas, le capitaine d'Anderlecht est bien connu par le Belge Georges Leekens. «Les cartes seront sûrement redistribuées, c'est comme ça quand un nouveau coach arrive. En tant que professionnel, je dois me tenir prêt. Si le coach fait appel à moi, je dois répondre présent. Ce sont les meilleurs qui jouent, le plus important est qu'on soit uni sur le terrain et que l'EN puisse prendre des points au Nigeria», dira Hanni en zone mixte, tout en admettant que la défaite est interdite face aux Green Eagles. «On a deux points de retard sur le Nigeria, il ne faut pas en avoir plus après ce match. C'est un rendez-vous très important, il nous faut un résultat là-bas», concède le meilleur joueur du championnat belge la saison passée.