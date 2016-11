FAOUZI GHOULAM OUT Quelle solution à gauche?

Les choses se compliquent de plus en plus pour la sélection nationale à moins de trois jours du match Nigeria-Algérie, puisque en plus des blessés du secteur offensif, le forfait de Faouzi Ghoulam remet en cause les positions tactiques envisagées par le staff. Leekens et son staff ont axé une partie de leur travail sur des solutions pour le flanc droit, envisageant plusieurs solutions, comme mettre Cadamuro-Mandi étant une solution irremplaçable dans l'axe - ou un une défense à trois (Belkaroui-Medjani-Mandi) avec Feghouli comme milieu droit. À gauche quel que soit le système, Faouzi Ghoulam était la solution mais le joueur du Napoli souffre lui aussi des adducteurs et a dû déclarer forfait pour le match. Si son remplaçant officiel depuis quelques matchs est le jeune international olympique Houari Ferhani, il semble peu probable qu'on prenne le risque de le lancer dans un tel match. La convocation hier de l'autre Olympique Sofiane Bendebka ouvre la porte à quelques alternatives mais rien n'est certain. Dans un schéma en 3-4-3, Nabil Bentaleb peut aussi jouer à ce poste mais c'est aussi une perte pour le coeur du jeu aux côtés de Saphir Taïder. Toujours est-il que la composition du onze entrant sera un vrai casse-tête.