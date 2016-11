LFP-CNAS Signature d'un protocole d'accord le 20 novembre à Alger

La Ligue de football professionnel (LFP) et la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) procéderont, le 20 novembre à Alger, à la signature d'un protocole d'accord portant mise en oeuvre des dispositions du décret 16 153 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations auxquelles ouvrent droit l'encadrement sportif et les sportifs des clubs professionnels, a indiqué la LFP avant-hier.

La cérémonie se déroulera en clôture de la rencontre qui sera organisée sous le parrainage de la Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel, avec la participation des cadres de la Cnas et des présidents des clubs de football de Ligue 1 et de Ligue 2. Ce rendez-vous a pour objectif essentiel d'assister les clubs professionnels dans leur démarche de régularisation de leur situation financière vis-à-vis de la Cnas, à la lumière des dispositions de la loi de finances complémentaire de 2015 en la matière (avantages, exonérations des majorations de retard, échéancier de paiement), explique la LFP.

La rencontre sera rehaussée par la présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Ghazi, du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali ainsi que du président de la FAF, Mohamed Raouraoua, du patron de la LFP, Mahfoud Kerbadj et du directeur général de la Cnas, Tidjani Hassan Heddam.