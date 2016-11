NABIL BENTALEB "Nous obtiendrons un bon résultat à Uyo"

Le joueur de Schalke 04 est revenu sur la cascade de blessures qui a frappé les rangs des Verts avant le déplacement à Uyo (Nigeria), estimant que la richesse de l'effectif va pallier toutes les absences.

L'international algérien, Nabil Bentaleb, a assuré avant-hier à Alger, que la sélection nationale est «capable» de défier le Nigeria à Uyo pour le compte d la 2e journée des qualifications au Mondial 2018, en dépit de plusieurs absences dans les rangs des Verts, tout en soulignant la «difficulté» de la tâche qui les attend. «C'est un match très difficile face au Nigeria qui possède des joueurs de grande qualité. Nous n'avons pas droit à l'erreur, il faut être prêt le jour J et montrer de quoi nous sommes capables», a déclaré Bentaleb lors de la zone mixte organisée avant-hier au Centre technique national de la FAF à Sidi Moussa, dans des conditions lamentables et inacceptables et sous une pluie battante, empêchant les journalistes de faire leur travail correctement. Le joueur de Schalke 04, qui a inscrit son quatrième but dimanche en Bundesliga contre Brême, est également revenu sur la cascade de blessures qui a frappé les rangs des Verts avant le déplacement à Uyo (Nigeria), estimant que la richesse de l'effectif va pallier toutes les absences. «Au niveau de l'effectif, nous n'avons rien à envier aux Nigérians, nous avons des joueurs de grande qualité dans notre équipe, et malgré les blessures nous sommes capables d'aller chercher un résultat au Nigeria», a-t-il souligné. Interrogé sur les relations du groupe avec le nouveau sélectionneur, Georges Leekens, Bentaleb a indiqué qu'il y a eu des «échanges constructifs» avec le nouveau coach sans pour autant s'étaler sur le contenu des discussions. Absent pour suspension lors du précédent match de la sélection algérienne face au Cameroun (1-1) de la 1ère journée des éliminatoires du Mondial 2018, Bentaleb est le joueur algérien le plus en forme, avant la deuxième sortie des Verts le 12 novembre face au Nigeria à Uyo.



Baghdad Bounedjah: «Les joueurs sont motivés pour gagner»

«Nous sommes dans une situation difficile après le match nul à domicile face au Cameroun et la cascade de blessures qui a frappé notre effectif avant le déplacement au Nigeria, mais je peux vous assurer que tous les joueurs sont motivés pour aller ramener les trois points. Pour ma part, je suis à la disposition du coach et je serai à 100% si on fera appel à moi.»



Aïssa Mandi: «On a un effectif large pour pallier ces absences»

«Nous devons réagir après le match nul face au Cameroun, nous sommes confiants et motivés pour obtenir un bon résultat face au Nigeria. Nous avons des absents, certes, mais nous avons un effectif assez large pour pallier à ces absences. Ça va être compliqué on ne connaît pas dans quelles conditions va se dérouler la rencontre, mais il faudra être prêt à toutes les éventualités.»