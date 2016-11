USMB-WAB Huis clos pour le derby de la Mitidja

L'absence des deux galeries rendra probablement l'ambiance moins festive dans les gradins du stade Mustapha Tchaker, certes, mais vu l'enjeu, les débats resteront certainement très chauds sur le terrain.

Le derby de la Mitidja, entre l'USM Blida (3e) qui reçoit et le WA Boufarik (8e) sera à l'affiche de la 9e journée de Ligue 2 Mobilis, prévue demain et samedi, au moment où le leader Paradou AC sera confronté à un sérieux test en accueillant l'ASM Oran (10e), surtout que cet ancien pensionnaire de l'élite se porte mieux depuis quelques semaines.

En football, les duels entre clubs voisins font souvent des étincelles et le derby USMB-WAB ne fait pas exception, ce qui promet un match au sommet samedi, au stade Mustapha-Tchaker de Blida, malgré le huis clos.

Les débats devraient être, en effet, tout aussi chauds à Dar El Beïda, entre le Paradou AC et le club Asémiste, qui reste sur une victoire (3-2) face au MC

El Eulma et qui cherchera probablement à confirmer son réveil, après un début de saison relativement difficile.

D'autres duels intéressants sont inscrits au programme de cette 9e journée, particulièrement les chocs qui mettront aux prises la JSM Béjaïa au CA Bordj Bou Arréridj et la JSM Skikda à l'ASO Chlef, quatre anciens pensionnaires de l'élite, qui visent la remontée en Ligue 1 Mobilis et qui devraient donc chercher à profiter de ces duels directs, considérés comme des matchs à six points, pour prendre une certaine option.

Les débats ne seront pas moins palpitants dans le bas du tableau, particulièrement pour le RC Arba (dernier) qui reçoit le nouveau promu, l'US Biskra (12e), au moment où le GC Mascara (avant-dernier) jouera en déplacement chez le MC Saïda (13e). Des matchs à six points, là encore, entre mal classés, et qui permettront aux vainqueurs de s'éloigner provisoirement de la zone rouge.

De son côté, le CRB Aïn Fekroun (9e), qui reste sur une précieuse victoire (1-0) chez l'Amel Boussaâda recevra l'AS Khroub (6e) et qui reste également sur une courte victoire (1-0) face à la JSM Skikda. Le dernier match inscrit au programme de cette 9e journée opposera le MC El Eulma à l'Amel Boussaâda, qui restent l'un comme l'autre club sur une défaite et chercheront donc probablement à réagir, surtout qu'ils se trouvent en plein dans la zone des turbulences.