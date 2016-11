MCO-USMA ET NAHD-CRB (DEMAIN-16H) Deux belles affiches à ne pas rater

Par Bachir BOUTEBINA -

Les enjeux respectifs seront de taille, avec toutefois ce duel au sommet, prévu au stade Habib Bouakeul, entre deux coleaders oranais et algérois, qui s'affrontent pour s'adjuger la tête du championnat.

Demain, dans le cadre du déroulement de la suite du programme du 11ème round, et qui prendra fin samedi prochain avec la rencontre USMBA-MOB (14h30), tous les regards seront braqués ce week-end sur le stade Habib Bouakeul d'Oran, et celui du 5-juillet, hôte dans 24h d'un sacré derby algérois. Ainsi, demain après-midi, le duel au sommet MC Oran-USM Alger, et à un degré moindre le derby NA Hussein Dey-CR Belouizdad, seront retransmis sur le petit écran à partir de 16h, et certainement suivis par des milliers de fans du ballon rond national, et parmi eux les nombreux inconditionnels des Hamraoua, des gars de Soustara, du Chabab de Laâqiba, et bien sûr ceux du Nasr d'Hussein Dey.

Deux belles affiches à suivre ce vendredi, et dont les enjeux respectifs seront de taille, avec toutefois ce véritable duel au sommet, prévu au stade Habib Bouakeul, entre deux actuels coleaders oranais et algérois, qui s'affrontent dans 24h pour l'octroi d'un match de choix en tête du championnat.

Les Hamraoua qui n'ont jamais perdu à Bouakeul contre les Rouge et Noir de Soustara, joueront ce vendredi à Oran une très belle carte contre un ténor algérois que drivera pour la première fois le Belge Paul Put.

Un très beau duel qui se déroulera à guichets fermés, et retransmis en direct par l'Entv.

Le choc MCO-USMA, sera d'ailleurs précédé à partir de 15h30 à El Harrach, par le non moins important match USMH-ESS, et au cours duquel les Harrachis comptent bien s'éloigner de la zone rouge, alors que les Ententistes tenteront de s'imposer demain, pour garder leur place qu'ils partagent en tête avec le duo USMA-MCO.

Au stade du 5-Juillet, les retrouvailles entre des Nahdistes complètement en rade, et des voisins belouizdadis pas du tout au mieux que leur prestigieux hôte du jour, s'annoncent des plus indécises.

Un duel fratricide sur la pelouse du stade olympique, entre un Nasria qui n'a pas remporté le moindre point au terme de ses quatre dernières sorties, et l'occasion duquel le coach Alain Michel entend bien renouer demain avec la victoire, aux dépens de son ex club, en l'occurrence un Chabab, désormais relégable en occupant le 15ème rang avec le RC Relizane.

Le CR Belouizdad qui joue gros ce vendredi face au NAHD, sera en principe drivé pour la première fois par le Marocain Zaki Badou, avec l'espoir de remonter la pente, aux dépens d'un ex-Milaha, de son côté plus que jamais en quête d'un véritable sursaut d'orgueil, avant d'affronter l'USM Alger.

Quant au Chabab, ce derby, intervient à la veille d'un autre prochain duel, prévu la semaine prochaine face au MCA.

Le derby NAHD-CRB sera retransmis en direct sur le petit écran à partir de 16h, et sera précédé des rencontres CA Batna-JS Saoura (15h), et O Médéa-RC Relizane (15h, 30 à huis clos). Deux rencontres qui se joueront tant à Sefouhi des Aurès que celui d'Imam Lyès du Titteri, entre quatre ténors qui restent tous sur un résultat probant, et qui vont certainement tenter coûte que coûte d'engranger d'autres points ce week-end.

Les Batnéens du CAB revigorés par leur dernière victoire en date aux dépens de l'USM Alger, reçoivent demain une sacrée JS Saoura qui ne perd plus, et qui entend bien récidiver devant son hôte du jour et néo promu chaoui.

A Médéa où l'Olympique local sera privé de son public attitré, le Rapid de Relizane se présentera demain face à son hôte médéen avec cette même détermination qui a permis au RCR d'effectuer un retour en force sans précédent dans le bas du classement. Mais l'O Médéa réalise depuis plusieurs semaines de belles performances, et peut stopper ce week-end le Rapid de la Mina.

Un face-à-face qui vaudra son pesant d'or pour deux antagonistes qui pratiquent actuellement l'un des meilleurs footballs de la Ligue 1 Mobilis, mais plus que jamais en quête de points.

Slimani face au Tunisien Bouakez, soit un duel entre deux techniciens actuellement en réussite, à la veille d'un match qui s'annonce très ouvert entre le néo promu phare du Titteri, et un RC Relizane complètement «ressuscité».