MO BÉJAÏA C'est la grande confusion

Par Boualem CHOUALI -

Au sein du club béjaoui, c'est la confusion totale qui règne. Cela déboucherait même sur la destitution de Zahir Attia de la présidence du CA/SSPA/MOB.

Le MO Béjaïa, le club le plus populaire de la Soummam qui a réussi un parcours des plus honorables pour une première participation en coupe de la CAF est dans l'expectative. Mieux encore, il est même à la croisée des chemins. C'est le moins que l'on puisse dire de la situation qui prévaut dans le club phare de Yemma Gouraya. Avec une crise financière des plus aiguës, une instabilité administrative, des joueurs impayés depuis plusieurs mois et l'incertitude qui entoure l'avenir du staff technique, c'est dire que le club est au bord de l'asphyxie.

C'est dans le but de désamorcer cette bombe qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires est prévue aujour-d'hui, avec comme ordre du jour l'assainissement de la situation financière d'une part, et surtout aborder la question de l'actuel, président Zahir Attia qui gère le club d'une manière unilatérale depuis son arrivée à la tête du club.

Il est même question de sa destitution à la tête de la SSPA/MOB, si jamais il ne se présentera pas à cette assemblée générale avec un bilan financier depuis son arrivée à la tête du conseil d'administration.

D'ailleurs, on apprend de la part des actionnaires que ce dernier a refusé de recevoir la convocation que ces derniers lui ont envoyée par le biais d'un huissier de justice. Mais, comme ils sont déterminés à mettre fin à cette situation, on nous apprend que cette assemblée générale se tiendra avec ou sans lui, conformément à la réglementation en vigueur régissant la gestion d'une société par actions.

En outre, en plus de l'incertitude qui plane sur le staff technique, c'est le doute total qui entoure la reprise des entraînements des joueurs pour la reprise des matchs du championnat.

Les joueurs seraient en train de se concerter pour un éventuel boycott de la reprise d'hier après-midi pour réclamer leur dû. Malgré les assurances des actionnaires qui veulent parer à ces mauvaises surprises, c'est le flou qui entoure la maison des Vert et Noir. C'est dire que cette assemblée générale d'aujourd'hui s'annonce des plus importantes, depuis la création de la SSPA/MOB. Elle est même capitale pour l'avenir du club. Zahir Attia qui réussit à mettre tout le monde contre lui, joueurs, dirigeants et supporters, a tout fait pour créer un vide autour de lui. Il semble naviguer à vue, sans plan de charge ni même un planning pour sortir le club de cette situation. Pis encore, la situation a empiré depuis son arrivée.