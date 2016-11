QUALIFICATIONS AU MONDIAL 2018 : DÉPART DE L'EN AU NIGERIA AUJOURD'HUI Les Verts très diminués

Par Saïd MEKKI -

Ferhani pourrait constituer une solution pour remplacer Ghoulam à gauche

Quatre éléments importants de l'effectif des Verts sont annoncés out pour blessures, au rendez-vous d'Uyo, ce qui compliquera davantage la tâche du coach de l'EN pour sa première mission.

Après cinq jours de stage au Centre technique de Sidi Moussa, la sélection nationale s'envolera aujourd'hui en direction d'Uyo pour disputer son match face au Nigeria samedi prochain à 17h30 (heure algérienne) dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du groupe «B» du Mondial 2018. Le déplacement se fera à bord d'un avion spécial de la compagnie Air Algérie. Il s'agira de la première sortie du nouvel entraîneur national, Georges Leekens (67 ans), qui s'est engagé avec la FAF pour un contrat jusqu'en 2019. Le nouveau sélectionneur des Verts s'envolera donc vers le Nigeria avec une équipe amoindrie de pas moins de quatre joueurs blessés.

En effet, depuis le 1er novembre dernier, date à laquelle il a convoqué d'abord 18 joueurs évoluant à l'étranger, le staff technique des Verts a connu une cascade de défections des joueurs. Quatre éléments importants de l'effectif des Verts sont annoncés out pour blessures, au rendez-vous d'Uyo. Il s'agit de Ryad Boudebouz (Montpellier), Hilal Soudani (Dynamo Zagreb) et Rachid Ghezzal (Olympique Lyonnais), et probablement Faouzi Ghoulam (Naples) qui est incertain. Et pour ne pas prendre de risque, le sélectionneur des Verts a fait appel au milieu de terrain, capitaine

du NA Hussein-Dey, Sofiane Bendebka, en renfort pour pallier une éventuelle indisponibilité de Ghoulam. Bendebka (25 ans) qui a rejoint mardi soir le stage des Verts est le quatrième joueur réserviste auquel Leekens a fait appel après Yassine Benzia (Lille), Ismail Benacer (Arsenal) et Baghdad Bounedjah (Al-Sadd). Le staff technique des Verts aura donc fort à faire pour choisir le «onze» de départ de ce match de samedi prochain contre la redoutable équipe nigériane qui attend les Verts avec impatience. Les Verts se sont donc préparés avec l'arrivée des joueurs d'une manière saccadée. Ce qui a également créé quelques problèmes pour la cohésion et la mise en place tactique des éléments avant de dégager le «onze» rentrant, ou pour être plus large, les 18 rentrants, dont les remplaçants. Apparemment, à Uyo, les Verts n'auront que deux séances. La première serait celle de la récupération du voyage et la seconde demain à partir de 17h30 (heure algérienne), soit à l'heure du match sur la même pelouse du stade d'Uyo. Là, il faut rappeler que le séjour des Verts à Uyo a été déjà préparé. Puisqu'en effet, le membre du BF Djahid Zefzef s'est déplacé dans la ville d'Uyo pour assurer les conditions nécessaires à la sélection. La sélection nationale séjournera à hôtel du Méridien Ibom hôtel and Golf Resort, situé à l'est de la ville, loin du brouhaha du centre-ville. Ce match contre le Nigeria est d'importance pour les Verts au vu de leur situation dans leur groupe «B». En effet, l'Algérie a fait match nul à domicile contre le Cameroun (1-1), tandis que le Nigeria l'avait emporté en Zambie (2-1), lors de la première journée des qualifications (Gr, B) du Mondial russe. Et c'est ainsi qu'à l'issue de la première journée des qualifications du Mondial 2018, l'Algérie occupe la deuxième place de ce groupe B avec le Cameroun, devancés par le Nigeria, vainqueur en déplacement contre la Zambie (2-1).