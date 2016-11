QUALIFICATIONS AU MONDIAL 2018 : ZONE D'AMÉRIQUE DU SUD Clasico et suspense en haut du tableau

Messi et Neymar vont se retrouver sur le terrain cette fois-ci comme adversaires

Les qualifications sud-américaines sont de nouveau à un tournant où chaque point, chaque but, va valoir son pesant d'or.

La situation est serrée en haut du tableau, avec cinq équipes en deux points entre la troisième et la septième place. Le site FIFA.com présente la onzième journée des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018.



Brésil-Argentine: Une affiche toujours aussi palpitante

C'est la huitième édition du grand classique d'Amérique du Sud dans les qualifications mondialistes. Les ingrédients de la partie mettent l'eau à la bouche: le Brésil a retrouvé une forme qu'il n'avait plus connue depuis plusieurs années, l'Argentine a besoin de points et de confiance, et le duel entre Neymar et Lionel Messi aura bien lieu avec le retour du capitaine albiceleste après trois matchs d'absence pour cause de blessures. Tite a laissé de côté des joueurs comme Lucas Moura ou David Luiz. Le sélectionneur brésilien a de bonnes raisons pour cela: il a gagné ses quatre matchs en qualifications et le Brésil est leader, avec 21 points. Tite a donc de nouveau fait confiance à l'une des stars du moment, Gabriel Jesús, auteur de trois buts. Son homologue Edgardo Bauza a décidé de convoquer la majorité des joueurs qui n'ont pourtant obtenu que cinq points en quatre matchs depuis qu'il a pris les commandes de la sélection. L'Argentine est sixième avec 16 points. Si les qualifications s'arrêtaient aujourd'hui, elle n'irait pas au Mondial. Elle est descendue au classement suite à la sanction infligée à la Bolivie. Mais Bauza a la conviction que ses joueurs sauront surmonter ce moment critique.



Les autres rencontres

À Barranquilla, la Colombie (4ème) et le Chili (5ème) ont rendez-vous pour un duel qui est d'habitude très attrayant. Un point seulement sépare les deux équipes, qui comptent respectivement 17 et 16 unités au compteur. José Pekerman enregistre le retour de Radamel Falcao tandis que dans le camp chilien, Juan Antonio Pizzi devra encore se passer de Gary Medel, qui purgera là son quatrième et dernier match de suspension. Au stade du Centenario, l'Équateur (3ème) tentera de battre l'Uruguay sur son terrain pour la première fois de l'histoire des qualifications mondialistes. La chose ne sera pas aisée quand on sait que le Celeste, deuxième au classement, a gagné à ce jour ses cinq matchs à domicile, avec 14 buts inscrits et aucun encaissé. Edinson Cavani, suspendu, et Abel Hernández, blessé, seront absents côté uruguayen. L'Équateur se présentera pour sa part au grand complet, avec les cadres que sont Antonio Valencia, Jefferson Montero, Ángel Mena et Matías Oyola. Le Paraguay (7ème) accueille le Pérou (8ème) avec un oeil tourné vers Belo Horizonte et l'autre vers Barranquilla. Une victoire pourrait lui permettre de grimper jusqu'aux places directement qualificatives. Mais l'Albirroja devra y parvenir sans son buteur Darío Lezcano, sans Lucas Barrios et sans son gardien Justo Villar. Le sélectionneur péruvien Ricardo Gareca enregistre quant à lui le retour de suspension de Luis Advíncula. Dans le duel entre les deux seules équipes décrochées à ce stade des qualifications, le Venezuela (10ème) accueille la Bolivie (9ème) à Maturín. La Vinotinto devra se passer de Salomón Rondón, d'Alejandro Guerra et de Juan Pablo Añor. La Verde cherchera elle à éviter de se rapprocher d'un triste record. Cela fait 51 matchs qu'elle n'a plus gagné à l'extérieur en qualifications. Son dernier succès loin de ses bases date de 1993, justement au Venezuela.



Programme de ce soir:

Colombie - Chili

Uruguay - Équateur

Paraguay - Pérou

Venezuela - Bolivie

Brésil - Argentine.