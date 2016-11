LIGUE 1 MOBILIS - 11E JOURNÉE : JS KABYLIE-DRB TADJENANET (AUJOURD'HUI-17H) Les Canaris veulent gagner à Tizi Ouzou

Par Bachir BOUTEBINA -

La JSK n'a remporté aucune victoire au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou où les coéquipiers de Ali Rial ont concédé à ce jour cinq matchs nuls.

En ouverture de la 11e journée de la Ligue 1 Mobilis, les Canaris du Djurdjura que drive désormais le Tunisien Hidoussi, accueillent aujourd'hui en fin d'après-midi le DRB Tadjenanet, avec l'ambition clairement affichée par le ténor kabyle, de mettre fin à la guigne qui le poursuit à domicile. Pour cause, depuis l'entame du championnat en cours, le club phare des Genêts n'a pas encore remporté la moindre victoire au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, où les coéquipiers du capitaine Ali Rial ont d'ailleurs concédé à ce jour, la bagatelle de cinq matchs nuls. Il n'en demeure pas moins que dès sa prise en main des Canaris kabyles, le coach Hidoussi a glâné le week-end passé au stade Hamlaoui de Constantine son premier succès avec la JSK, aux dépens des Sanafir du CSC (1-0). Une dernière victoire kabyle dans l'antique Cirta, notamment grâce à Boulaouidet qui trouvait enfin le chemin des filets. Qu'en sera-t-il ce jeudi face à un autre ténor de l'Est, qui aura lui aussi vécu chez lui un dernier week-end des plus noirs, en s'inclinant devant le MC Alger (0-1), et au terme d'un match des plus houleux, sérieusement «faussé» en fin de rencontre par l'arbitre Zouaoui? Le Difaâ qui s'est vu infliger pas moins de quatre matchs à huis clos, assortis d'une forte amende financière, va-t-il être réellement en mesure de réagir aujourd'hui à Tizi Ouzou, contre un hôte kabyle décidé de son côté à aligner un autre succès d'affilée, et surtout offrir à son public une première victoire à domicile? Il est vrai que sur le vu des données d'avant-match, tout plaide aujourd'hui en faveur des Canaris, le coach Hidoussi mise désormais sur la confiance quelque peu retrouvée des Redouani, Raïah, et consorts, pour redonner enfin de la joie aux milliers de fans qui espèrent un retour en force du club numéro un de la Kabylie. La JSK qui occupe désormais le 6ème rang avec 12 pts, se voit donc offrir une belle occasion pour augmenter son capital-points, aux dépens d'un DRB Tadjenanet qui aura certainement à coeur de mettre fin à une longue série de contre-performances.

Liamine Bougherrara sait parfaitement que le Difaâ est capable de se ressaisir, quand bien même les Guitoun, Aïb, Bouteba, et autres Haddad ont sérieusement marqué le pas. Il est surtout vrai que l'attaque du DRBT a beaucoup perdu de sa verve, et risque fort de tomber cet après-midi sur une très solide défense kabyle, au sein de laquelle manquera à l'appel le portier Asselah, pour cause de sélection avec les Verts. Le keeper Boultif sera donc de retour dans le onze kabyle qui aura pour mission de confirmer son dernier probant succès en date. Cependant, attention à cette formation du Difaâ de l'Est qui peut s'avérer un très coriace adversaire, face à des Canaris plus que jamais contraints de mettre fin à la poisse et qui seront donc sous pression chez eux. La JSK ne s'est plus imposée devant son public depuis mai 2016, et cela commence à agacer réellement tous les inconditionnels des Canaris du Djurdjura. Le ténor kabyle compte désormais sur «l'effet» Hidoussi.