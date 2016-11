LIGUE 2 MOBILIS - 9E JOURNÉE : JSM BÉJAÏA-CAB BOU ARRÉRIDJ (DEMAIN-16H) Les Vert et Rouge pour confirmer

Par Boualem CHOUALI -

Les Béjaouis peuvent prétendre à la place du dauphin s'ils enchaînent avec une nouvelle victoire

Les joueurs semblent réceptifs au langage de leur coach et se déclarent plus que déterminés à poursuivre leur dynamique en cette dernière ligne droite de la phase aller de la saison 2016-2017.

Les gars de la Soummam qui ont repris le chemin des entraînements depuis le dimanche dernier pour préparer le rendez-vous de demain à domicile contre le CABBA, affichent un moral au beau fixe.

En effet, la brillante et importante victoire (3-0) réussie le week-end dernier à domicile face à l'équipe du CA Kouba, en coupe d'Algérie, a placé les poulains d'El Hadi Khezzar dans les meilleures conditions psychologiques possibles.

Il règne, désormais, un bon climat de travail dans la maison des Vert et Rouge.

Un climat empreint de beaucoup de sérénité qui permet au staff technique de mettre en oeuvre son plan d'action afin de permettre à l'équipe d'être fin prête demain vendredi.

Une rencontre sous le signe de la confirmation pour les Vert et Rouge de Yemma Gouraya, qui affichent clairement leur intention cette année de reprendre leur place en championnat d'élite national.

Une mission qui s'annonce difficile pour les Béjaouis devant la coriace et imprévisible équipe de Bordj. A cet effet, en entraîneur averti, le coach de la JSMB, El Hadi Khezzar n'a pas cessé de mettre en garde ses poulains contre tout excès de confiance.

Il leur a demandé d'oublier la récente qualification de leur équipe au prochain tour de Dame Coupe, tout en les exhortant aussi à maintenir cette dynamique de succès en championnat dès ce vendredi face aux coriaces Bordjis, en se montrant encore une fois efficaces devant, comme lors des deux précédentes rencontres face à l'ASO en championnat et le CAK en coupe d'Algérie: «J'ai demandé à mes joueurs de rester concentrés sur leur sujet de bout en bout et surtout de maintenir la dynamique des victoires successives. Le parcours est encore long et rude car nous ne sommes qu'à la moitié de la première manche du championnat.

Beaucoup de sacrifices attendent mes joueurs si nous voulons vraiment maintenir cette cadence et aller de l'avant», a laissé dire le coach des Vert et Rouge à ses poulains.

De leur côté, les joueurs semblent réceptifs au langage de leur coach et se déclarent plus que déterminés à poursuivre leur dynamique en cette dernière ligne droite de la phase aller de l'exercice 2016-2017.

Quant aux dirigeants des Vert et Rouge, qui veulent maintenir cette bonne dynamique, ils ne jurent que par leur disposition à assurer tous les moyens qu'il faut pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions de travail possibles.

De leur côté, les inconditionnels supporters des Vert et Rouge qui croient en leur belle étoile, plus que jamais, cette saison, ne jurent que par leur apport pour donner du souffle à l'équipe et la pousser à se surpasser et à se transcender pour réaliser le rêve d'une grande famille des Vert et Rouge.