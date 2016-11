CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE BASKET-BALL Le GPS veut confirmer face à l'AS Salé (Maroc)

Le club algérien de basket-ball, GS Pétroliers, s'est imposé après prolongation face à son homologue égyptien, le Sporting Club d'Alexandrie, sur le score de 71 à 65 (mi-temps: 38-30), en match comptant pour la première journée du Championnat arabe des clubs champions (Groupe A), disputé avant-hier à Sousse (Tunisie). Les Pétroliers, vice- champion en titre, ont mené au score durant toute la première mi-temps, (24-17) au premier quart-temps (QT), et (38-30) au 2e QT, avant de voir les Egyptiens revenir au tableau d'affichage au 3e QT (38-38), et (62-62) à la fin du temps réglementaire. En prolongation, Mohamed Harat et ses coéquipiers sont parvenus à reprendre l'avantage pour s'imposer finalement avec un écart de 6 points (71-65). Le deuxième match de la journée opposera deux club tunisiens, l'Etoile sportive du Sahel (tenant du titre) et le DS Grombalia, pour le compte du groupe B. Pour leur deuxième sortie, prévue aujourd'hui, les Pétroliers seront opposés à l'AS Salé (Maroc), avant d'affronter Al Fath (Arabie Saoudite) mardi prochain. Pour le dernier match de poule, prévu mercredi, le GS Pétroliers croisera le fer avec Al Hikma (Liban). 10 clubs scindés en 2 poules (A,B) prennent part à cette 29e édition du Championnat arabe des clubs champions de basket-ball. Le groupe B est composé de l'Etoile sportive du Sahel, tenant du titre et club organisateur, aux côtés de son compatriote le DS Grombalia et des équipes d'Al Minaa (Irak), Al-Sib (Oman) et Al Gharrafa (Qatar). A l'issue du premier tour, les quatre premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.