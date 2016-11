GENESIO, COACH DE L'OLYMPIQUE LYONNAIS "La blessure de Ghezzal a l'air moins grave que prévu"

L'entraîneur de L'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a estimé jeudi que la blessure de son international algérien, Rachid Ghezzal, a l'air «moins grave que prévu», incitant au passage le joueur à trancher son avenir au club avant sept mois de l'expiration de son contrat. «Rachid Ghezzal doit passer d'autres examens. Ça a l'air moins grave que prévu. Lui et Rybus pourraient eux aussi postuler pour Lille (18 novembre 2016, ndlr)», a déclaré le coach lyonnais en conférence de presse. Ghezzal (24 ans) s'était blessé à un adducteur samedi dernier lors du match face à Bastia (2-1), quittant le terrain à l'heure du jeu. Sa blessure l'a contraint de déclarer forfait pour la rencontre en déplacement de la sélection algérienne face au Nigeria. Par ailleurs, Genesio a regretté que les négociations du joueur avec la direction du club pour prolonger son contrat n'aient toujours pas abouti, assurant que malgré cela, il fait toujours partie de ses plans. «Il fait partie de l'effectif. Il est responsable de ses choix et de ses actes. Ça n'a pas d'impact sur son comportement. C'est une crainte de le voir partir libre. C'est dommage pour un joueur formé au club qui est passé par des moments difficiles et qui a eu le soutien du président. Il doit décider», a-t-il dit.