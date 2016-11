LES AUTRES GROUPES (2E JOURNÉE) Egypte-Ghana à l'affiche

La deuxième journée - sur six - de la phase de groupes des qualifications de la Coupe du monde 2018, zone Afrique, prévue ce week-end s'annonce déjà décisive pour plusieurs sélections dont l'Algérie qui effectue un déplacement périlleux à Uyo pour affronter le Nigeria, alors que l'Egypte accueille le Ghana dans un choc qui promet beaucoup. Dans l'autre rencontre du groupe B, le Cameroun d'Hugo Broos accueille la Zambie avec l'objectif de signer sa première victoire et pourrait profiter du duel sur le sol nigérian pour passer en tête du classement. Si la confrontation entre le Nigeria et l'Algérie est l'affiche de cette deuxième journée, le déplacement du Ghana en Egypte pour affronter les Pharaons s'annonce explosif et indécis. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées lors des éliminatoires du Mondial 2014 avec une qualification haut la main des Black Stars (6-0,1-2). Mais les choses ont bien changé. Lors de la première journée, l'Egypte est allée battre le Congo 2-1, tandis que le Ghana a été accroché par l'Ouganda 0-0. Dans le groupe D, le Sénégal qui a réussi son entrée en matière en s'imposant contre le Cap Vert (2-0) se déplace en Afrique du Sud qui ramenait le nul du Burkina Faso (1-1). Après la qualification ratée pour la CAN, le coach Shakes Mashaba est sous pression pour conduire son équipe en Russie, même si le Sénégal est considéré comme le favori du groupe. Autre duel prometteur, la confrontation à Marrakech entre le Maroc d'Hervé Renard et la Côte d'Ivoire, une équipe avec laquelle le Français avait remporté la CAN 2015.

Les Eléphants ont gagné leur premier match dans le groupe C, contre le Mali (3-1), tandis qu'au même moment le Maroc et le Gabon se neutralisaient (0-0). Dans le groupe A, la Tunisie devait ouvrir le bal hier au stade Omar-Hamadi (Alger) contre la Libye dans un derby maghrébin. Les Aigles de Carthage voudront confirmer le succès du premier match contre la Guinée (2-0) tandis que les Libyens chercheront à effacer la lourde défaite essuyée face à la RD Congo (4-0). Seuls les vainqueurs de chaque groupe participeront à la phase finale de la Coupe du monde 2018 en Russie.