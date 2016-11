LIGUE DES CHAMPIONS D'ASIE Al Nasr suspendu jusqu'en 2019 pour fraude au passeport

Le club de Dubaï Al Nasr a été exclu de la Ligue des champions d'Asie jusqu'en 2019 pour avoir enregistré avec un faux passeport indonésien son joueur brésilien Wanderley, pour sa part suspendu trois mois, a-t-on appris hier auprès de la Confédération asiatique (AFC). Al Nasr, qui ne s'est pas qualifié pour l'édition 2017 de la compétition, ne sera pas autorisé à s'aligner en 2018 et ne pourra donc revenir au mieux qu'en 2019 «après deux ans de période probatoire». Le club devra par ailleurs s'acquitter du paiement d'une amende de 45.000 euros environ (50.000 USD), et rembourser les 312.000 euros reçus en 2016 pour son parcours achevé en quarts de finale. La commission de discipline de l'instance a également condamné à une amende de 9000 euros le buteur de 28 ans, qui ne pourra pas rejouer avant le 2 décembre en raison de sa suspension provisoire depuis début septembre. «Al Nasr porte l'essentiel de la responsabilité de cette violation pour avoir délibérément obtenu un passeport indonésien dans le but de contourner la règle du «3+1» et ses employés n'ont pas été honnêtes avec l'AFC, explique l'AFC dans un communiqué. Wanderley est, lui, responsable d'avoir accepté d'être enregistré en tant qu'Indonésien alors qu'il ne possède pas la nationalité indonésienne». La règle du «3+1» stipule que les clubs de l'AFC peuvent aligner quatre joueurs étrangers, mais que l'un d'entre eux doit nécessairement être asiatique.