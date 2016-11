OUNAS, ATTAQUANT DE BORDEAUX "Je vise un grand club"

Le nouvel attaquant des Verts, Adam Ounas, a révélé son plan de carrière dans une confidence faite au site Ligue1.com. «J'ai promis à mon entraîneur en équipe réserve que mon objectif était de signer mon premier contrat professionnel avec Bordeaux et de faire ma place ici pendant deux, trois ans et ensuite partir pour un plus grand club», a fait savoir Ounas qui a tenu à rendre hommage à l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, Willy Sagnol, le premier à croire en lui. «J'aimerais remercier encore une fois Willy Sagnol, qui m'a donné la confiance nécessaire pour réussir ma première saison en Ligue 1, sans oublier ma famille qui n'a pas cessé de me motiver», a précisé le prodige bordelais qui fonctionne à l'instinct.

«Comme beaucoup de jeunes en ce moment, je me fie à mon instinct, c'est-à-dire au dribble, au rythme, à la pénétration... Je ne pense pas à ce que je vais faire...», a expliqué le jeune Adam dont les débuts officiels avec les Verts sont différés jusqu'à la CAN 2017, à cause de cette blessure qui le prive du choc d'aujourd'hui face au Nigeria.