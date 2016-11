RIYAD MAHREZ "Rentrer à la maison avec la victoire"

Ryad Mahrez n'hésite pas et le dit clairement. Conscient que le match nul contre le Cameroun à domicile lors de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018 a été une contre-performance, l'ailier algérien estime que son pays ne doit pas laisser le deuxième match lui passer à côté. Et d'après le joueur de Leicester, les Verts doivent à tout prix gagner contre le Nigeria pour ne pas rater cette grande compétition. «On va faire le nécessaire pour arracher cette qualification et ça passera par une victoire face au Nigeria. Nous sommes déterminés plus que jamais à rentrer à la maison avec la victoire. On a une équipe de guerriers de frères et on va le prouver sur le terrain pour rendre tout un peuple fier de l'Algérie», a-t-il posté sur sa page Facebook. Mahrez a confessé qu'il adorerait voir Leicester City faire signer Lionel Messi, même s'il craint que le joueur du Barça lui prenne sa place. Mahrez a fini 7e du Goal 50 et a fait connaître le joueur qu'il aimerait voir au King Power Stadium. «Je dirais Messi, mais il prendrait ma place!», a dit Mahrez à Goal. Mahrez et son compère d'attaque Jamie Vardy ont récemment signé des contrats longue durée au King Power Stadium et le natif de Sarcelles espère qu'ils pourront faire briller le club en Ligue des champions.En visite à Beni Snous (Algérie) après son titre avec Leicester, Mahrez a été impressionné. «Je voulais juste me relaxer - j'y vais une semaine, 10 jours chaque année, mais c'était fou! Je n'ai pas pu me relaxer du tout, mais ce n'est pas grave. Les gens sont très heureux. Tout le monde veut parler ou prendre une photo. Ce n'est pas juste quelques personnes. Je suis heureux de les avoir vus. J'ai aussi passé quelques vacances, mais je n'oublierai pas quand j'y allais chaque année avec mon père. Je dois y retourner pour voir ma famille.»