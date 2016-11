ROHR, COACH DU NIGERIA "On est obligé de gagner à domicile"

Gernot Rohr s'attend à ce que la sélection nationale modifie son système de jeu, notamment suite au départ du technicien serbe Milovan Rajevac, remplacé par le Belge Georges Leekens.

Le sélectionneur de l'équipe nigériane le franco-allemand Gernot Rohr a estimé que le match face à l'Algérie «n'était pas décisif», aujourd'hui au stade d'Uyo. «Il ne s'agit pas d'un match décisif pour nous, d'autant qu'il y aura encore quatre matchs à livrer, soit 12 points en jeu. Quel que soit le résultat de cette rencontre, la qualification ne sera pas scellée samedi. C'est vrai en cas de victoire, nous ferons un pas en avant, alors que l'Algérie verra sa situation se compliquer davantage», a affirmé le coach des «Super Eagles». «Nous avons rassemblé l'équipe pendant deux jours à Abuja, nous avons rejoint Uyo mercredi où nous nous sommes entraînés jeudi sur la pelouse du stade qui se trouve relativement en bon état. J'ai en ma possession 23 joueurs qui sont tous prêts à servir leur pays», a-t-il ajouté. Gernot Rohr s'attend à ce que la sélection nationale modifie son système de jeu notamment suite au départ du technicien serbe Milovan Rajevac, remplacé par le Belge Georges Leekens.

«J'ai vu le match de l'Algérie face au Cameroun, et comme Rajevac n'est plus là, il risque d'y avoir une autre façon d'évoluer. Je sais que les Algériens ont leur idée sur nous. Je suis au courant aussi des défections du côté algérien où le coach sera contraint d'apporter des changements», a-t-il indiqué. Pour le coach du Nigeria, le fait de jouer à la maison constitue une «motivation supplémentaire» pour gagner et du coup, confirmer la victoire décrochée en terre zambienne.

«Nous n'allons pas modifier notre système de jeu. Nous allons jouer comme on l'avait fait déjà contre la Tanzanie puis face à la Zambie. Je sais que la rencontre sera difficile, mais le match va se jouera devant notre public d'où la nécessité de l'emporter», a-t-il relevé. Côté effectif, le sélectionneur des champions d'Afrique 2013 a souligné que Daniel Akpeyi (Chippa United/ Afrique du Sud) sera titularisé samedi en remplacement du gardien de but N.1 Carl Ikeme (Wolverhampton/Angleterre) forfait pour cause de blessure à la hanche.

«Akpeyi reste un bon gardien d'expérience qui a déjà fait ses preuves à travers le continent», a-t-il conclu. Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre gambien Bakary Papa Gassama assisté de Jean-Claude Birumushahu (Burundi) et de Marwa Range (Kenya).

Le quatrième arbitre est Maudo Jallow (Gambie). L'autre match du groupe B opposera aujourd'hui prochain le Cameroun à la Zambie au stade de Limbe.