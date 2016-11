ZAHIR ATTIA DESTITUÉ DE LA PRÉSIDENCE DU MOB Hassissen, nouveau président

Par Boualem CHOUALI -

Dans un point de presse tenu hier, au salon d'honneur de l'OPOW, Farid Hassissen s'est déclaré prêt à assumer ses responsabilités avec le reste des actionnaires pour sauver le club du purgatoire.

La réunion très attendue des actionnaires de la SSPA/MOB, tenu avant-hier a été sanctionné par le retrait de confiance à Zahir Attia, le président du conseil d'administration de la société sportive par action du Mouloudia olympique de Béjaïa. En effet, en présence de 14 actionnaires sur 16, soit deux absences du président Attia et de l'actionnaire Belaïd Ouzebidour, l'assemblée générale des fonds a retiré sa confiance à l'actuel président tout en procédant à l'élection de Farid Hassissen à la tête du conseil d'administration en remplacement du désormais ex-président du MOB. Il a été aussi désigné deux signataires à côté du président, il s'agit de Lyès Aïssou et Karim Bachiri. Au cours de cette assemblée, il a été décidé d'intégrer tous les actionnaires au sein du conseil d'administration, à l'exception du président déchu. A Attia, l'on reproche notamment sa «mauvaise gestion», avait déclaré récemment Farid Ziti, l'actionnaire majoritaire de la SSPA-MOB. Attia, avait succédé à Boubekeur Ikhlef en juin dernier. Sous sa houlette, les Crabes se sont qualifiés en finale de la coupe de la Confédération africaine pour leur première participation dans une compétition internationale, qu'ils ont perdue dimanche dernier face au TP Mazembe du RD Congo (1-1 à Blida et 4-1 à Lubumbashi). Dans un point de presse tenu hier au salon d'honneur de l'OPOW, Farid Hassissen s'est déclaré prêt à assumer ses responsabilités avec le reste des actionnaires pour sauver le club du purgatoire «le club est au bord de l'implosion. Il risque même d'hypothéquer son avenir en Ligue 1, voire même son existence, si on laisse les choses comme ça sans réagir. L'assemblée générale des actionnaires a pris ses responsabilités, elle place sa confiance en moi, et moi de ma part je ferai tout pour être à la hauteur de cette confiance». Par ailleurs, mécontent de cette sortie des actionnaires, Zahir Attia, déclare ne pas reconnaître cette assemblée générale et a décidé de s'opposer aux décisions de celle-ci. «Cette assemblée n'est pas réglementaire et je ne la reconnais pas. Je suis le seul habilité, en tant que président légal du MOB, à provoquer une assemblée aussi bien ordinaire qu'extraordinaire». Affaire à suivre.