QUALIFICATIONS AU MONDIAL 2018 Tous derrière l'EN!

Georges Leekens présentera un Onze algérien remanié, qui sera surtout tributaire de l'état de santé réel de plusieurs éléments-clés comme par exemple Ghoulam ou encore Slimani.

Coupe du monde 2018 oblige, l'EN jouera dans quelques heures dans le luxueux stade Godswill Akpabio Stadium d'Uyo, un sacré match contre Les Super Eagles du Nigeria, pour le compte de la deuxième journée de la poule B, des éliminatoires qualificatifs au Mondial russe. Une nouvelle sortie des Verts sous la conduite du sélectionneur Georges Leekens, et à l'occasion de laquelle la sélection nationale jouera aujourd'hui avec comme objectif majeur, et surtout impératif, d'éviter la défaite, au risque de compromettre sérieusement ses chances de qualification en Russie. Il est clair que le dernier semi-échec essuyé au stade Tchaker de Blida face aux Lions indomptables du Cameroun, a sérieusement changé la donne dans cette poule B, où les Nigérians ont d'ailleurs pris une première option en revenant de Zambie avec la victoire (2-1). Il va donc de soi que tout le peuple algérien retient désormais son souffle, et priera le ciel, pour que les Mahrez et consorts, réussissent un grand coup devant les Obi Mikel, et autres Ahmed Musa. Georges Leekens présentera ainsi un Onze algérien remanié, qui sera surtout tributaire de l'état de santé réel de plusieurs éléments clés, comme par exemple Ghoulam, ou bien Slimani. Il faut dire que les Verts n'ont guère été épargnés par les blessures de dernière minute de plusieurs joueurs, et non des moindres. Il n'en demeure pas moins que le retour au sein d'un élément comme Nabil Bentaleb, et celui des Mandi, et autres Belkaroui, devront permettre à Leekens de miser sur un onze national nettement meilleur que celui qui avait été aligné contre le Cameroun par son prédécesseur Rajevac. Il est surtout très clair que le nouveau patron technique de l'EN disposera de plusieurs variantes capables d'être bien exploitées face aux Green Eagles, d'autant plus que les Verts évolueront aujourd'hui sur une pelouse d'excellente qualité. Les camarades de Taïder savent pertinemment que contre un adversaire comme le Nigeria, il faudra impérativement gagner la bataille du milieu de terrain, et surtout fermer les couloirs gauche et droit, notamment pour empêcher les protégés du sélectionneur Gernot Rhor de prendre à revers la défense algérienne qui sera logiquement conduite par Carl Medjani. Le sélectionneur franco-allemand connaît parfaitement la plupart des joueurs que vient de convoquer son homologue belge Leekens, et aura certainement l'oeil sur l'attaque des Fennecs, où des éléments comme Mahrez et Slimani, sont capables de faire la différence à tout moment.

D'ailleurs, à ce titre, toute la presse locale craint vraiment les deux actuels redoutables attaquants de Leicester City. De plus, lors de sa conférence d'avant-match, Gernot Rhor s'est avéré un sélectionneur totalement persuadé par une probable victoire des Green Eagles, et qui seront selon lui, sans sentiments, ni le moindre état d'âme envers les Verts. Il est vrai que le précieux succès ramené de Zambie par les coéquipiers de Moses, a sérieusement galvanisé tous les Nigérians. L'EN est donc dos au mur, et les camarades du portier habituel de l'EN Raïs M'Bolhi, joueront aujourd'hui une carte importante, et qui pourrait même s'avérer presque déjà décisive dans ce groupe aussi relevé. Est-ce que Sofiane Feghouli et Yacine Brahimi, sur lesquels beaucoup de choses ont été dites, seront réellement en mesure de répondre aujourd'hui sur le terrain, notamment à leurs nombreux détracteurs actuels, et non des moindres? En tout cas, Georges Leekens n'a guère plus le choix que celui de miser à tout prix sur le mental d'un onze réellement en quête de sursaut d'orgueil. Dixit Ryad Mahrez: «Nous sommes de véritables guerriers, et nous allons le prouver aujourd'hui au Nigeria!». Côté Mohamed Raouraoua, sa présence à Uyo, est un message fort envers les Verts, et Bounedjah au même titre que Hanni, pourraient s'avérer la carte gagnante pour l'EN. Dans quelques heures, les Verts effectueront leur dernière sortie officielle 2016, à l'occasion d'un match qui vaut désormais son véritable pesant d'or, Mondial oblige. Ça passe ou ça casse aujourd'hui, face aux Super Eagles du Nigeria!



Raouraoua, président de la FAF

«L'équipe est prête pour ce rendez-vous capital»

Le président de la FAF Mohamed Raouraoua a affirmé avant-hier à Uyo que le sélection nationale était «prête» pour le match «capital» face au Nigeria aujourd'hui à 17h comptant pour la 2e journée (Gr.B) des qualifications de la Coupe du monde 2018 en Russie. «Tout le monde est prêt pour ce match capital, j'espère que la réussite sera de notre côté, c'est un match important qu'on doit bien négocier», a déclaré le premier responsable de l'instance fédérale peu après l'arrivée des Verts à Uyo. Tenue en échec à Blida lors de la 1ère journée face au Cameroun (1-1), l'équipe nationale est appelée à revoir sa copie et réagir à Uyo pour relancer ses chances de qualifications, sous la conduite du nouveau sélectionneur le Belge Georges Leekens, qui a pris la succession du Serbe Milovan Rajevac. La sélection nationale a effectué le déplacement au Nigeria amoindrie par l'absence de pas moins de quatre joueurs: Ryad Boudebouz (Montpellier), Hilal Soudani (Dinamo Zagreb), Rachid Ghezzal (Lyon) ainsi que le néo-international Adam Ounas (Bordeaux), tous blessés.



Echos D'UYO

Boycott

Sollicités par la presse algérienne à leur arrivée en terre nigériane, les joueurs de l'Equipe nationale ont refusé de faire la moindre déclaration, préférant rejoindre directement le bus qui les a acheminés vers leur lieu de résidence à l'hôtel Le Méridien. Le nouveau sélectionneur national le Belge Georges Leekens a également refusé de faire de déclarations.



Raouraoua

Sourire aux lèvres, le président de la Fédération algérienne de football Mohamed Raouaroua dégageait une certaine sérénité à 48 heures de ce match décisif dans l'optique de la qualification au Mondial. Après s'être entretenu avec l'ambassadeur d'Algérie au Nigeria Smail Belkacemi, le président de la FAF a été accosté par les quelques supporters algériens ayant fait le déplacement à Uyo, prenant avec eux des photos souvenirs dans une ambiance conviviale.



Presse

La délégation de la presse algérienne qui s'est déplacée à Uyo pour la couverture de cette rencontre comprend 11 personnes entre journalistes, photographes et caméramans. Une chaîne de télévision étrangère (Qatar) a dépêché un journaliste en vue de ce match.