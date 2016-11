QUALIFICATIONS AU MONDIAL 2018:ZONE D'AMÉRIQUE DU SUD Le Brésil et l'Uruguay imposent leur loi

Cette fois-ci Messi n'a rien pu faire pour éviter une lourde défaite de sa sélection

Le Brésil et l'Uruguay ont pris leurs distances en tête du classement des éliminatoires sud-américaines pour le Mondial 2018, en dominant respectivement l'Argentine 3 à 0 et l'Equateur 2 à 1, jeudi. Le Superclasico, l'alléchant choc entre le Brésil de Neymar et l'Argentine de Lionel Messi, a permis à la Seleçao d'exorciser l'une des pires humiliations de son histoire. Deux ans après son incroyable déroute (7-1) en demi-finale de «son» Mondial 2014, elle a refoulé la pelouse du stade Mineirao de Belo Horizonte et n'a cette fois pas fait de détails. Messi est resté dans l'ombre de son coéquipier du FC Barcelone, l'étincelant Neymar, qui a offert une passe décisive et marqué son 50e but en 74 sélections, à seulement 24 ans. Le record du roi Pelé (77 buts) semble en danger, mais c'est bien le cadet des soucis de Neymar qui veut qualifier au plus vite son équipe pour le Mondial russe, en attendant mieux. L'arrivée de Tite aux commandes de la Seleçao en juillet a transfiguré Neymar et ses coéquipiers, qui pratiquent un football séduisant et ont enchaîné une cinquième victoire de suite, avant leur déplacement mardi au Pérou (8e). Résultat, le Brésil caracole en tête avec 24 points, et l'Argentine pointe à une inquiétante 6e place (16 pts) alors que seuls les quatre premiers seront directement qualifiés pour la prochaine Coupe du monde. «On ne pouvait pas anticiper un tel résultat, on s'attendait à un match plus difficile, mais le plus important est comment nous avons joué», a insisté Tite. L'Albiceleste, visiblement en panne de confiance, jouera gros mardi en recevant la Colombie à San Juan. «On a touché le fond, mais on est encore en vie, nous sommes responsables de la situation merdique dans laquelle nous nous trouvons», a admis Messi. «Il va falloir changer beaucoup de choses contre la Colombie (mardi) pour remporter ce match. Un résultat positif peut changer la dynamique de notre sélection», a-t-il insisté. Seul l'Uruguay parvient à suivre le rythme du Brésil: la Celeste est 2e à un point du leader, mais elle a souffert, en l'absence d'Edinson Cavani, pour maîtriser l'Equateur. La Colombie (3e, 18 pts) et le Chili (5e, 17 pts) se sont neutralisés 0 à 0, pour le plus grand soulagement de l'Argentine qui les garde ainsi dans son viseur: la Colombie enregistrait pourtant le retour de Radamel Falcao, après 13 mois d'absence en sélection, mais l'attaquant de Monaco n'a pas fait mouche, malgré les efforts de James Rodriguez. Le Venezuela a lui signé sa première victoire et abandonné la dernière place à son adversaire du jour, la Bolivie, écrasée 5 à 0 avec un hat-trick de Josef Martinez (11, 67, 70).