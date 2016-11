LIGUE 1 MOBILIS - 11E JOURNÉE:LA JSK CONCÈDE UN 7E MATCH NUL À DOMICILE Les Canaris traumatisés à Tizi Ouzou

Par Bachir BOUTEBINA -

Le nouveau entraîneur de la JSK, Hidoussi, serait toujours à la recherche du déclic à domicile

La JS Kabylie continue de souffler le chaud et le froid, et son parcours actuel n'est point du tout celui d'un véritable candidat aux premières loges.

Avant-hier soir, les Canaris du Djurdjura qui accueillaient le DRB Tadjenanet, en match avancé de la 11e journée de la Ligue 1, ont malheureusement encore failli boire le calice jusqu'à la lie chez eux, en concédant le point du nul au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou (1-1). Un sixième match nul d'affilée, essuyé jeudi dernier contre un coriace Difaâ qui a failli revenir de la ville des Genêts avec les points de la victoire, après avoir longtemps mené au score, suite à un but inscrit cinq minutes avant la pause par Chibane, l'ex-attaquant des Canaris. Le onze kabyle aligné par le coach Hidoussi, allait d'ailleurs vivre pratiquement le même scénario vécu auparavant devant le MC Oran, puisque le malheureux Ali Rial, loupait une nouvelle fois un penalty à la 50ème minute, comme cela avait été exactement le cas face aux Hamraoua. De plus, les Canaris du Djurdjura avaient trouvé en face d'eux, un gardien de but visiteur dans un grand jour, tant le portier Litim a tout arrêté, jusqu'à cette ultime minute du temps additionnel, lorsque Mebarki plaçait une tête victorieuse, mais fatale pour le Difaâ de l'Est. Mebarki venait de sauver à son tour la JS Kabylie, d'une déconvenue terrible, et que personne n'aurait osé imaginer un seul instant au sein des Canaris. Pas encore la moindre victoire glanée à domicile par un ténor kabyle dont les attaquants actuels, à leur tête Ziaya, n'arrivent plus à trouver le chemin des filets, de manière incroyable, tant les Canaris ont pris la très fâcheuse habitude de gâcher de façon récurrente, un nombre impressionnant d'occasions franches. C'est pratiquement devenu la même rengaine à la JS Kabylie qui domine un match chez elle, sans pouvoir le remporter, et qui s'expose régulièrement aux contres adversaires. Pis encore, le duo central Rial-Berchiche, est devenu coutumier d'erreurs inhabituelles, et dont la dernière commise contre le DRBT, a été payée cash au tableau d'affichage, en présence d'un public kabyle peu nombreux. La dernière victoire arrachée en déplacement aux dépens du CS Constantine (1-0), n'a finalement point «libéré» les protégés du coach tunisien Hidoussi, et n'a surtout pas «confirmé» le retour d'un ténor kabyle, incapable de redevenir conquérant. Bien au contraire, la JS Kabylie continue de souffler le chaud et le froid, et son parcours actuel n'est point du tout celui d'un véritable candidat aux premières loges. Pis encore, les Canaris risquent fort de se retrouver sérieusement «aspirés» vers le bas du classement, d'autant plus qu'ils iront affronter le week-end prochain à Relizane, un certain Rapid de la Mina. Côté DRBT, le Difaâ a mis fin à une incroyable série de six matchs sans victoire, et le coach Liamine Bougherrara qui aurait pu glaner trois points avant-hier, a eu la grande lucidité d'apprécier à sa juste valeur ce dernier point remporté aux dépens de son emblématique ex-club. Le président Hannachi peut désormais mettre une croix sur ses ambitions affichées dès l'entame du championnat en cours, et reconnaître une fois pour toutes, tout le chemin à parcourir par les Canaris. Quand la JS Kabylie ne gagne plus à domicile, cela crée un grand désordre du côté de la ville des Genêts, et moult questions restent pour l'instant sans la moindre réponse pour expliquer clairement où le bât blesse réellement, et perdure depuis plusieurs saisons déjà.