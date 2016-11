Le Paradou cède son fauteuil

Le nouveau promu, l'US Biskra a également frappé un grand coup avant-hier, en allant gagner chez le RC Arba, grâce à un but signé Kara (45'+2), au moment où le MC El Eulma a été contraint au partage des points à domicile, après avoir longuement mené au score.

L'ancien leader, le Paradou AC a reculé à la 2e place, à l'occasion de la 9e journée, après avoir été tenu en échec à domicile par l'ASM Oran (1-1). Le Paradou a flanché au stade de Dar El Beïda, alors qu'il avait fait le plus dur en ouvrant la marque à la 87e minute par Bouabta. Les Oranais avaient bien résisté en effet aux assauts des Pacistes, y compris au penalty de Naïdji (82'), avant de céder devant Bouabta. Mais ne lâchant rien, les Asémistes ont rapidement rectifié le tir, en obtenant un penalty (à la 90'+5) qui fut transformé en force par Belalem. A l'instar de la JSMB, les Chélifiens de l'ASO ont réussi une très bonne opération au cours de cette 9e journée, en allant s'imposer (1-0) chez la JSM Skikda, grâce à Meddahi (45') ce qui leur permet de se hisser provisoirement à la troisième marche du podium avec 15 points. Le nouveau promu, l'US Biskra a également frappé un grand coup avant-hier, en allant gagner chez le RC Arba, grâce à un but signé Kara (45'+2), au moment où le MC El Eulma a été contraint au partage des points à domicile, après avoir longuement mené au score. Belhamri avait ouvert la marque pour le MCEE sur penalty à la 34e minute, mais Bentaleb a réussi à arracher l'égalisation pour l'Amel Boussaâda dès la 59e minute. Les deux autres matchs ont tourné à l'avantage des clubs locaux. Le CRB Aïn Fakroun a battu l'AS Khroub sur le score de deux buts, et le MC Saïda (3-2) contre l'autre nouveau promu, le GC Mascara. Les buts du CRBAF ont été inscrits par Chermat (9' et 35') alors que Sayah a réduit le score pour l'ASK. A Saïda, ce sont Zouari (22'), Saâd (69') et Hamidi-Cheikh (77') qui ont assuré le succès du MCS devant le GCM, ayant inscrit de son côté deux réalisations, par Hachem (13') et Abed (90'+4). Une énième défaite, qui maintient le GCM à l'avant-dernière place du classement général, avec quatre points de retard sur le premier club non relégable, l'Amel Boussaâda.