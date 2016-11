Les coleaders font du surplace

Le duel des nouveaux promus, entre l'Olympique de Médéa et le RC Relizane, a finalement tourné à l'avantage du club recevant, ayant réussi à arracher une précieuse victoire qui le hisse à la 6e place du classement général, avec 14 points.

Les coleaders de la Ligue 1 Mobilis, le MC Oran et l'USM Alger se sont neutralisés (0-0) dans le duel au sommet de la 11e journée, disputé avant-hier au stade Habib Bouakeul d'Oran, mais restent en tête, avec 20 points chacun, devant l'ES Sétif ayant reculé à la 3e place, après sa défaite (1-0) chez l'USM El Harrach. Malgré quelques occasions de buts, le MCO et l'USMA se sont séparés sur un score vierge qui, cependant, n'a eu aucune incidence sur le classement, puisque leur principal concurrent pour le leadership, l'ES Sétif, a perdu (1-0) au stade de Mohammadia.

C'est Mellal, déjà buteur dans le derby contre l'USMA (2-0), qui a offert la victoire aux Jaune et Noir, désormais premier club non relégable, avec 12 points au compteur.

En revanche, le RCR qui restait sur une série de cinq matchs sans défaite reste scotché à la 15e et avant-dernière place avec 8 unités.

De son côté, le CA Batna s'en est remis à Aribi pour faire la différence devant la JS Saoura (43') et rejoindre l'OM à la 6e place, ex aequo avec 14 points. Cette 11e journée avait démarré jeudi avec le choc JS Kabylie-DRB Tadjenanet, qui s'étaient neutralisés (1-1) au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou.

Les visiteurs avaient ouvert la marque par Chibane à la 40e minute et semblaient s'acheminer tout droit vers une victoire mais Mebarki a égalisé dans l'ultime minute du temps additionnel. Deux autres matchs sont inscrits au programme de cette 11e journée.