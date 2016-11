CHAMPIONNAT DE DIVISION EXCELLENCE DE HANDBALL Une 6e journée fatale pour les leaders

La 6e journée du championnat national de handball, division Excellence, disputée jeudi et vendredi, n'a pas été de tout repos pour les leaders du groupe A et B.

Le GS Pétroliers s'est incliné en déplacement face à l'IC Ouargla, alors que le CRB Baraki a été dominé chez lui par l'ES Aïn Touta. Cette 6e manche de la saison est la journée des premières.

Invaincus jusque-là, le GS Pétroliers et le CRB Baraki, respectivement leader de la poule A et B, ont essuyé leurs premières défaites de la saison.

Les Pétroliers, champions d'Algérie en titre, ont été battus sur le parquet de l'IC Ouargla, sur le score étriqué de 22 buts à 21. L'ICO réalise ainsi une prouesse qui lui permet de rejoindre son adversaire du jour en tête du groupe A.

Outre l'ICO, la JSE Skikda a également fait une bonne affaire en battant le CRB Mila (24-18). A l'image du GSP et de l'ICO, la JSES est première avec 8 points.

Dans le groupe B, le CRBB a chuté pour la première fois, chez lui en plus, dominé par l'ES Ain Toute (20-26), jeudi en ouverture de cette journée.

Le C. Chelghoum Laid tombeur du CRB Bordj Bou Arreridj (23-21) comptabilise lui aussi 8 points et rejoint l'ESTA et le CRBB en tête.

Pour sa part, le MC Oran a enregistré sa première victoire de la saison. Les Hamraoua se sont imposés en déplacement face au CR El Harrouch par un petit but d'écart (29-30).